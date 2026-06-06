5 AYLIK ENFLASYON FARKI MAYIS AYI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli -Memur Maaş Zam Oranı Yüzde Kaç?

Emekli ve memurların temmuz ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalarda önemli bir aşama geride kaldı. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, zam oranının kesinleşmesi için son veri beklenmeye başlandı.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için kritik veri açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan mayıs ayı enflasyonu sonrasında 5 aylık zam hesabı şekillenirken, temmuz ayında maaşlara yansıyacak artış oranına ilişkin tablo da büyük ölçüde netleşti.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Ocak ayı enflasyonu 4,84, şubat ayı enflasyonu 2,96, mart ayı enflasyonu 1,94 ve nisan ayında 4,18 olarak açıklanmıştı. Bu veriler doğrultusunda emeklilere yansıyacak toplam zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı. Memur ve memur emeklileri için oluşan kümülatif artış ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı. Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
5 Aylık Enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisinin zam oranı 5 Haziran Cuma saat 10.00'da mayıs ayının enflasyon farkı açıklanmasıyla birlikte hesaplanacak.
SSK, BAĞ-KUR TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği mayıs ayı enflasyon verileri bekleniyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı. Buna göre 20 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz ayında kesinleşen ilk 4 aydaki yüzde 14,64 zamma göre 22.928 bin TL alacak.