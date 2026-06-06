5 AYLIK ENFLASYON FARKI MAYIS AYI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli -Memur Maaş Zam Oranı Yüzde Kaç?

SSK, BAĞ-KUR TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği mayıs ayı enflasyon verileri bekleniyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı. Buna göre 20 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz ayında kesinleşen ilk 4 aydaki yüzde 14,64 zamma göre 22.928 bin TL alacak.