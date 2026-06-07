Köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı. AK Parti Çevrecik Beldesi belediye başkan adayı Turgay Çetin olarak açıklanmıştı. Oyunu kullanan vatandaşlar, Çevrecik seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu? sorusuna yanıt arıyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri bugün başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Çevrecik’te seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.
Seçimlerde 11 siyasi parti yarışıyor. Çevrecik beldesinde toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Toplam 2 bin 166 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Seçmenler saat 17.00’ye kadar oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçilecek ve sonuçlarla birlikte Çevrecik’in yeni belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belli olacak.
Seçimlerde 11 siyasi parti yarışıyor. Çevrecik beldesinde toplam 7 sandıkta oy kullanılıyor. Toplam 2 bin 166 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Seçmenler saat 17.00’ye kadar oylarını kullanabilecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçilecek ve sonuçlarla birlikte Çevrecik’in yeni belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belli olacak.
Çevrecik seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu?
Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Resmi olmayan seçim sonuçları saat 19:00’dan sonra belli olması bekleniyor.
Çevrecik, 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülmüştü. Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Çevrecik nüfusunun 2 bin 166 olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Çevrecik, 2024 yılında yeniden belde statüsünü kazanarak Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan seçime kadar kurucu belediye başkanlığı görevini üstlendi.
Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatıldı. Çevrecikli seçmenler, bugün gerçekleştirilen seçimlerle 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonucunda beldenin yeni belediye yönetimi görevine başlayacak.