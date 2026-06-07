Çevrecik seçim sonuçları hangi parti kazandı, belediye başkanı kim oldu?

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek. Seçimlerde oy verme başlangıç saati 08.00, sandıkların kapanış saati ise 17.00 olarak uygulanacak. Resmi olmayan seçim sonuçları saat 19:00’dan sonra belli olması bekleniyor.