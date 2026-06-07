Kurasız TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? 20 bin TOKİ konut açık satış başvurusu nasıl nereden yapıllacak?

TOKİ 2026 Konut Kampanyası Ev Sahibi Olmak İsteyenler İçin Fırsat Sunuyor. Artan konut fiyatları ve yükselen kira maliyetleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan vatandaşlar için TOKİ'nin yeni açık satış kampanyası dikkat çekiyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleri, indirimli fiyat avantajları ve 64 ili kapsayan geniş proje ağı sayesinde kampanyanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Kurasız TOKİ başvuruları 15 Haziran-17 Temmuz arasında yapılacak, konutlar 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacak. Peki 20 bin TOKİ konut açık satış başvurusu nasıl nereden yapıllacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin yeni açık satış kampanyasına ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum’un açıklamasına göre, 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kurasız açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak. Özellikle orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen kampanya sonrası “Kurasız TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, 20 bin TOKİ konut açık satış başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?” soruları gündeme geldi.
Kurasız TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
Kurasız TOKİ konut satışları 15 Haziran tarihinde başlayacak. Başvurular ve satış işlemleri, Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Satış süreci 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
TOKİ 20 bin kurasız açık satış konutları ödeme planı nasıl olacak?
Kampanyada vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri sunulacak.
72 ay vade imkânı sağlanacak.
Peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.
Yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ayrıca yüzde 8 indirim verilecek.
Konut bedelinin yüzde 50'sinin yarısını peşin, kalan yarısını bir yıl sonra ödeyen vatandaşlara ise 60 ay vade seçeneği sunulacak.
Özellikle peşin ödeme indirimleri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilecek.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
Kurasız TOKİ konut satışlarına kimler başvurabilecek?
Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor.
Başvuru şartları şu şekilde:
18 yaşını doldurmuş olmak,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.
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