Gece yarısı itibarıyla benzin grubunda yapılan büyük indirimin ardından, büyükşehirlerde litre fiyatları yeniden şekillendi. 6 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte 6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
BENZİNE İNDİRİM
ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle brent petrol 93 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Bu günden itibaren benzine indirim geldi.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 6 HAZİRAN 2026
Eşel mobil sistemi nedeniyle 50 kuruşluk indirim gerçekleşti ve bugünden itibaren tabelaya yansıdı.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.97 TL/LT
Motorin: 66.33 TL/LT
LPG: 31.99 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.82 TL/LT
Motorin: 66.20 TL/LT
LPG: 31.39 TL/LT
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 6 HAZİRAN 2026
Benzin: 63.92 TL/LT
Motorin: 67.45 TL/LT
LPG: 31.97 TL/LT
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 64.20 TL/LT
Motorin: 67.72 TL/LT
LPG: 31.79 TL/LT
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.
Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.