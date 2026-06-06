Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Benzine indirim geldi! Bugün benzin, LPG ve mazot ne kadar? 6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim geldi! Bugün benzin, LPG ve mazot ne kadar? 6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

09:146/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gece yarısı itibarıyla benzin grubunda yapılan büyük indirimin ardından, büyükşehirlerde litre fiyatları yeniden şekillendi. 6 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte 6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle brent petrol 93 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Bu günden itibaren benzine indirim geldi.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 6 HAZİRAN 2026


Eşel mobil sistemi nedeniyle 50 kuruşluk indirim gerçekleşti ve bugünden itibaren tabelaya yansıdı.



İstanbul Avrupa Yakası


Benzin: 62.97 TL/LT

Motorin: 66.33 TL/LT

LPG: 31.99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası


Benzin: 62.82 TL/LT

Motorin: 66.20 TL/LT

LPG: 31.39 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 6 HAZİRAN 2026

Benzin: 63.92 TL/LT

Motorin: 67.45 TL/LT

LPG: 31.97 TL/LT



İzmir Akaryakıt Fiyatları


Benzin: 64.20 TL/LT

Motorin: 67.72 TL/LT

LPG: 31.79 TL/LT


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?


Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.


#akaryakıt
#mazot
#motorin
#benzin
#lpg
#akaryakıt fiyatları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne günü için geri sayım! Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimine göre 2026 okulların kapanışı