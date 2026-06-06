Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman, şartları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı'nın merakla beklenen 15 bin personel alımı ilanı Resmî Gazete'de yayımlandı. Binlerce memur adayının yakından takip ettiği alım sürecinde kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartlar netleşirken, gözler başvuru ekranına çevrildi.
Kamu personeli olmak isteyen adayların gündemindeki Adalet Bakanlığı personel alımı için beklenen detaylar belli oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları ve branş dağılımları açıklandı.
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 15 bin yeni personel için beklenen süreç yarın başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in detaylarını paylaştığı dev alım kapsamında, adaylar 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvuru tarihleri ve işleyiş
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre, söz konusu personel alımına ilişkin ilan detayları bugün itibarıyla Resmi Gazete'de ve Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Adalet teşkilatında görev almak isteyen adaylar, 7 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında başvurularını e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformları üzerinden yapabilecek. Bakan Gürlek, adalet ailesine katılacak tüm gençlere şimdiden başarılar diledi.
Kadro dağılımı netleşti
Gerçekleştirilecek olan dev personel alımında görev yerlerine göre kontenjan dağılımı da açıklandı. Bu kapsamda, alınacak personelin en büyük kısmını oluşturan 8 bin kişi adliyelerde görevlendirilecek. Geriye kalan kadroların 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilirken, 900 personel ise icra dairelerinde hizmet verecek.
Adalet hizmetlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor
Yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinde hız ve etkinliğin çok daha üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada adalet teşkilatına sunulan bu kapsamlı istihdam imkanı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz ederek, alım kararının ülke ve adalet teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.