2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin bekleyiş sürerken, adaylar Adalet Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklandı. 24 Mart–20 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından binlerce aday "Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM 2026 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı sonuç sorgulama ekranı
2026 hâkimlik mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonrasında sözlü mülakata katılan binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün duyurduğu takvime göre 24 Mart – 20 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından sürecin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.
HAKİMLİK VE SAVDI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Sınav komisyonunun her adayın dosyasını, güvenlik soruşturması verilerini ve mülakat performans tutanaklarını büyük bir hassasiyetle incelemeye devam ettiği bildirilmektedir. Adalet Bakanlığı, mülakat sonuçlarının ilan edileceği net tarihe dair henüz resmi bir gün açıklaması yapmadı.
DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?
Hakim ve Savcı Yardımcılığı alımlarında adayların nihai başarı puanı, yazılı sınav ve sözlü mülakat performanslarının belirli oranlarda değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Bunun yanı sıra adaylara ilişkin güvenlik soruşturmaları ve gerekli idari incelemeler de sürecin önemli aşamaları arasında yer alıyor. Bu nedenle sonuçların açıklanması belirli bir zaman alabiliyor.