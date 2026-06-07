AUZEF geçme notu kaç? AUZEF sınavından geçmek için kaç puan alınmalı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde bahar dönemi final sınavları bugün, 7 Haziran Pazar günü yapılan son oturumlarla tamamlanıyor. Sınav maratonuna katılan öğrenciler, sonuçların ardından ders geçme notu ve puan hesaplamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. AUZEF’te başarı notu hesaplanırken ara sınavın yüzde 30’u, final veya bütünleme sınavının ise yüzde 70’i dikkate alınıyor. Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için haftalardır süren heyecanlı bekleyişte bugün son perde kapanıyor. Bahar dönemi bitirme sınavlarında bugün, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen son oturum maratonu yaşanıyor. Dönemi başarıyla tamamlayıp mezuniyete bir adım daha yaklaşmak veya üst sınıfa geçmek isteyen binlerce öğrenci, optik formları teslim eder etmez arama motorlarına yöneldi. Sınav salonlarından çıkan ve ders geçme barajını hesaplamaya koyulan adaylar, büyük bir merakla AUZEF geçme notu puan durumunu sorguluyor. Dönem sonu ortalamasına direkt etki edecek bu kritik süreçte öğrenciler, "Peki AUZEF geçme notu kaç?" sorusunun yanıtını arıyor.
AUZEF Bitirme/Bütünleme Sınav Notu Alt Sınırı (BSAS)
MADDE 9- (1) Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için bitirme/bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekir. Bir programda uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir. Bitirme/bütünleme sınavında bu sınır değerinin altında not alan ve Bitirme/Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.
AUZEF geçme notu kaç?
Fakültenin güncel değerlendirme kriterlerine göre AUZEF'te bir dersten başarılı sayılabilmek için ham başarı notunun en az 35 puan olması gerekiyor; ancak bu barajı aşmanın yanı sıra öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemindeki çan eğrisi ve harf notu dengesini de yakından takip etmesi önem arz ediyor. Vize %30, final/bütünleme %70; HBN’si 35’in altında kalanlar FF sayılıyor.