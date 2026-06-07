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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026: Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026: Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama ekranı

20:387/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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YKS sınav giriş belgesi 2026 için adayların bekleyişi sürerken gözler ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınav yerleri açıklandığında ÖSYM AİS ekranı üzerinden okul, salon ve oturum bilgilerini sorgulayabilecek. İşte YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ile ilgili son gelişmeler ve sorgulama ekranı.

2026 YKS’ye katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak belgelerde adayların okul, salon ve oturum bilgileri yer alacak.

YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?


2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak milyonlarca aday için YKS sınav giriş belgesi sorgulama süreci gündemde. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlayacağı sınav giriş belgeleriyle hangi okulda, salonda ve oturumda sınava gireceklerini öğrenebilecek.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi duyurusu beklenirken, sınav giriş yerlerinin önceki yıllardaki takvime benzer şekilde sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması öngörülüyor. Bu kapsamda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran 2026 civarında yayımlanması bekleniyor.


Adaylar belgeye AİS üzerinden ulaşacak


Sınav giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.


Belgede yer alacak temel bilgiler şöyle olacak:


  • Sınava girilecek okul bilgisi
  • Sınav salonu bilgisi
  • Oturum bilgisi
  • Adaya özel sınav giriş detayları


2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI


2026 YKS oturumları ne zaman yapılacak?


2026 YKS, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Adayların sınav tarihleri ve saatlerini dikkatle takip etmesi önem taşıyor.


TYT oturumu


Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara bu oturumda 165 dakika süre verilecek.


AYT oturumu


Alan Yeterlilik Testi, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Adaylar bu oturumda 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.


YDT oturumu


Yabancı Dil Testi, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te gerçekleştirilecek. Bu oturum için adaylara 120 dakika süre tanınacak.

Sınav yerleri için resmi duyuru bekleniyor


YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri için adayların ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı takip etmesi gerekiyor. Belgeler erişime açıldığında adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden sınav giriş bilgilerini sorgulayabilecek.

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