Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili uzatılacak mı? MEB son dakika duyurular listesi

MEB YAZ TATİLİ 2026 UZATILACAK MI?

Eğitim gündemini uzun süredir meşgul eden ara tatillerin kaldırılması tartışması henüz noktalanmadı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada nisan ve kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılması durumunda bu iki haftalık sürenin yaz tatili süresine dahil edilebileceini ifade etmişti. Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçirirse toplam eğitim süresi uzamazken önümüzdeki dönemde okulların açılışı 1 hafta ertelenecek.

Bakan Yusuf Tekin açıklamasında "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak" diyen Bakan Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.