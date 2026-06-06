Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili uzatılacak mı? MEB son dakika duyurular listesi

Milyonlarca öğrenci ve veli için yaz tatili heyecanı giderek artıyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevrilirken, okulların kapanacağı tarih ve yaz tatilinin süresine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Karne gününe sayılı günler kala Bakan Yusuf Tekin'in ara tatiller ve eğitim takvimine yönelik açıklamaları da yakından takip ediliyor.
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler uzun yaz tatili için gün saymaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne heyecanı yaşarken, veliler de okulların kapanacağı tarih ve yeni döneme ilişkin olası değişiklikleri merak ediyor. Özellikle yaz tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili okullarda 8 Eylül tarihinde çaldı ve eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Kasım ayında ilk ara tatil yapılırken Ocak ayının sonuna kadar yarıyıl tatili tamamlandı. İkinci dönem 2 Şubat’ta başlarken ikinci ara tatil ise Mart ayında 1 hafta sürdü. MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 26 Haziran’da kapanacak ve öğrencilere karneleri teslim edilecek.
MEB YAZ TATİLİ 2026 UZATILACAK MI?
Eğitim gündemini uzun süredir meşgul eden ara tatillerin kaldırılması tartışması henüz noktalanmadı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada nisan ve kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılması durumunda bu iki haftalık sürenin yaz tatili süresine dahil edilebileceini ifade etmişti. Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçirirse toplam eğitim süresi uzamazken önümüzdeki dönemde okulların açılışı 1 hafta ertelenecek.
Bakan Yusuf Tekin açıklamasında "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak" diyen Bakan Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.