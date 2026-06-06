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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı son gelişmeler 2026! Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro - Kontenjan ve Branş Dağılımı 2026

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı son gelişmeler 2026! Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro - Kontenjan ve Branş Dağılımı 2026

14:236/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 15 bin personel alımı için beklenen süreç resmen başlıyor. Bakanlık tarafından yapılacak alıma ilişkin ilan detaylarının yayımlanacak olmasıyla birlikte, adaylar kadro dağılımı, başvuru şartları ve kontenjan bilgilerine odaklandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından yapılacak 15 bin personel alımında başvuru süreci ve kadro detaylarının ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli personel alımının detaylarını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatında görevlendirilecek 15 bin personel alımına ilişkin ilan detaylarının bugün Resmî Gazete ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100’ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900’ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek” dedi.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:

8 Bin adliye personeli,

6 Bin 100 cezaevi personeli

900 İcra katibi alınacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz Koruma Memuru: 4.508

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen ve Tekniker: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

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