Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı 2026! Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kadro - Kontenjan ve Branş Dağılımı 2026

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli personel alımının detaylarını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatında görevlendirilecek 15 bin personel alımına ilişkin ilan detaylarının bugün Resmî Gazete ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağını açıkladı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100’ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900’ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek” dedi.