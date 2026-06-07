Altın ve gümüşte savaşın 100 günlük fiyat etkisi belli oldu

Altında 2008’den bu yana en sert aylık gerileme





Altının onsu yıla 4 bin 313 dolardan başladı. Ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kıran altın, ayı yüzde 12,4 artışla 4 bin 849 dolardan tamamladı.





Şubat ayında da yükselişini sürdüren altın, ay sonunda yüzde 8,5 artışla 5 bin 263 dolara çıktı. Ancak Orta Doğu’daki gelişmelerin ardından mart ayında 4 bin 99 dolara kadar gerileyen altın, ayı yüzde 11,32 düşüşle 4 bin 667 dolardan tamamladı.





Bu düşüş, 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti. Altının onsu nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında ise yüzde 1,77 değer kaybetti ve 5 Haziran’da 4 bin 328,6 dolardan kapandı.