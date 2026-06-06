Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugün uygulanan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kurumun resmi sonuç sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin
"sonuc.osym.gov.tr"
adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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