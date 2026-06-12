Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, sınav takvimi de merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 13-14 Haziran Cumartesi- Pazar 2026 tarihlerinde hangi sınavların yapılacağına dair bilgi arayışına girdi. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri netleşirken, sınavlara katılacak adaylar için önemli bilgiler de ön plana çıkıyor. Sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri gibi detaylar, sınav öncesinde öğrencilere rehberlik edecek. Peki, Hafta sonu sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 13-14 Haziran Cumartesi- Pazar 2026 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar

1 /5 Hafta sonu sınav takvimi merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Bu hafta sonu hangi sınav var?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme gelirken, sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 13-14 Haziran Cumartesi- Pazar 2026 hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...

2 /5 HAFTA SONU NE SINAVI VAR? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirilecek.

Sınav, ülke genelinde 81 il ve 900’ün üzerinde ilçede, binlerce okulda uygulanacak. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav, ortaöğretime geçişte belirleyici olacak.

3 /5 Sınav iki oturumda yapılacak Birinci oturum (Sözel bölüm):

Saat 09.30’da başlayacak

Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden sorular yer alacak

Toplam 75 dakika sürecek

İkinci oturum (Sayısal bölüm):

Saat 11.30’da başlayacak

Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşacak

80 dakika sürecek

4 /5 Adaylara önemli uyarı Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden temin edilebilecek.