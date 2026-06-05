Arjantin Dünya Kupası maçları ne zaman? Lionel Messi 2026 Dünya Kupası’nda oynayacak mı? İşte Arjantin'in fikstürü ve J Grubu rakipleri

Arjantin 2026 Dünya Kupası kadrosu, maç takvimi ve grup rakipleri futbolseverlerin gündeminde. Lionel Messi’nin 6. Dünya Kupası’na çıkmaya hazırlandığı turnuvada son şampiyon Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün’le J Grubu’nda mücadele edecek. İşte Arjantin'in 2026 Dünya Kupası yolculuğundan tüm detaylar...
Arjantin 2026 Dünya Kupası kadrosu, maç takvimi ve grup rakipleriyle turnuvaya son şampiyon unvanıyla hazırlanıyor. Lionel Messi’nin de yer aldığı Güney Amerika temsilcisi, J Grubu’nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak.
Arjantin J Grubu’nda sahne alacak
Arjantin 2026 Dünya Kupası kadrosu, son şampiyon unvanıyla katılacağı turnuva öncesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı, Kuzey Amerika’da düzenlenecek organizasyonda J Grubu’nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile eşleşti.
Güney Amerika Elemeleri’ni ilk sırada tamamlayan Arjantin, 18 maçta topladığı 38 puanla Dünya Kupası biletini aldı. Takım, elemelerde 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Elemelerde ilk sıradan geldi
Arjantin, 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri’nde 31 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lionel Scaloni’nin ekibi, eleme sürecini lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.
Arjantin’in eleme karnesinde öne çıkan veriler şöyle:
18 maçta 12 galibiyet aldı.
38 puanla Güney Amerika Elemeleri’ni lider bitirdi.
31 gol attı, 10 gol yedi.
En farklı galibiyetini Bolivya karşısında 6-0’lık skorla aldı.
Brezilya ile oynadığı iki maçı da kazandı.
Messi 6. Dünya Kupası’na hazırlanıyor
Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda forma giymesi halinde kariyerinde 6. kez bu organizasyonda sahaya çıkacak. Messi daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar turnuvalarında Arjantin forması giydi.
Dünya Kupası tarihinde 26 maçla en fazla maça çıkan futbolcu konumunda bulunan Messi, Arjantin’in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu olarak da zirvede yer alıyor. Arjantinli yıldızın Dünya Kupası kariyerinde 13 golü bulunuyor.
Arjantin üst üste şampiyonluk peşinde
Arjantin, 2022 Katar Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından 2026 turnuvasına son şampiyon olarak katılacak. Güney Amerika ekibi kupayı yeniden kazanırsa, Dünya Kupası tarihinde üst üste iki turnuvada şampiyon olan üçüncü takım olacak.
Daha önce İtalya 1934 ve 1938’de, Brezilya ise 1958 ve 1962’de üst üste Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Arjantin, 2026’da kupaya ulaşması durumunda toplam şampiyonluk sayısını 4’e çıkaracak.
Arjantin’in Dünya Kupası geçmişi
Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası’na daha önce 18 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 88 maça çıkan Arjantin, bu karşılaşmalarda 47 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.
Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası tarihinde 152 gol atarken kalesinde 101 gol gördü. Arjantin, 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kupayı kazandı.
Arjantin 2026 Dünya Kupası kadrosu
Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)
Defans: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)
Orta saha: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)
Forvet: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Juan Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)
Arjantin’in 2026 Dünya Kupası maç takvimi
Arjantin, J Grubu’ndaki ilk maçında Cezayir ile karşılaşacak. Son şampiyonun grup aşamasındaki maç programı şöyle:
17 Haziran, TSİ 04.00: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadyumu
22 Haziran, TSİ 20.00: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadyumu
28 Haziran, TSİ 05.00: Ürdün - Arjantin, Dallas Stadyumu
Arjantin, grup aşamasında alacağı sonuçlarla son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. Lionel Scaloni’nin ekibi, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda hem unvanını korumayı hem de tarihindeki 4. şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.