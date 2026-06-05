Arjantin Dünya Kupası maçları ne zaman? Lionel Messi 2026 Dünya Kupası’nda oynayacak mı? İşte Arjantin'in fikstürü ve J Grubu rakipleri

Messi 6. Dünya Kupası’na hazırlanıyor





Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda forma giymesi halinde kariyerinde 6. kez bu organizasyonda sahaya çıkacak. Messi daha önce 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya, 2018 Rusya ve 2022 Katar turnuvalarında Arjantin forması giydi.





Dünya Kupası tarihinde 26 maçla en fazla maça çıkan futbolcu konumunda bulunan Messi, Arjantin’in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu olarak da zirvede yer alıyor. Arjantinli yıldızın Dünya Kupası kariyerinde 13 golü bulunuyor.