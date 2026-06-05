Öğrenciler ve veliler merak ediyordu: LGS öncesi 12 Haziran’da okullar tatil mi? MEB açıklaması

12 Haziran okullar tatil mi sorusu, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz aylarda sınav yapılacak okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin idari izinli sayılacağını duyurmuştu. İşte LGS sınavı öncesi okul tatili hakkındaki detaylar.
12 Haziran okullar tatil mi sorusuna Milli Eğitim Bakanlığından yanıt geldi. LGS öncesinde sınav yapılacak okul ve kurumlarda hazırlıkların tamamlanması amacıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.
12 Haziran okullar tatil mi?
12 Haziran okullar tatil mi sorusu, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav öncesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi 12 Haziran Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.
Karara göre sınav öncesi son günde okullarda fiziki hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor. Aynı tarihte öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak
Bakanlık açıklamasında, 2026 yılı LGS kapsamındaki “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” için daha önce 14 Haziran 2026 Pazar gününün planlandığı belirtildi. Ancak sınav tarihinin 13 Haziran 2026 Cumartesi günü olarak güncellendiği bildirildi.
Bu kararın gerekçesi, 2026 FIFA Dünya Kupası maç takviminde A Millî Futbol Takımı’nın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00’de oynayacağı karşılaşma sonrası oluşabilecek hareketlilik olarak açıklandı.
Sınav saatlerinde değişiklik yok
MEB, sınav oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi. Buna göre merkezi sınavın oturumları şu şekilde uygulanacak:
Birinci oturum, Sözel Bölüm, saat 09.30’da başlayacak.
İkinci oturum, Sayısal Bölüm, saat 11.30’da başlayacak.
12 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.
Öğretmenler aynı gün idari izinli sayılacak.
Kararın gerekçesi ne?
Bakanlık, olası kutlama etkinlikleri, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerin odaklanmasını ve sınav uygulamasının sağlıklı yürütülmesini etkileyebileceğini değerlendirdi. Bu nedenle LGS’nin 13 Haziran Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.
Açıklamada, öğrencilerin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi ve sınavın güvenli koşullarda uygulanması için sürecin Bakanlık tarafından yürütüleceği ifade edildi.