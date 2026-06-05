Öğrenciler ve veliler merak ediyordu: LGS öncesi 12 Haziran’da okullar tatil mi? MEB açıklaması

Kararın gerekçesi ne?





Bakanlık, olası kutlama etkinlikleri, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerin odaklanmasını ve sınav uygulamasının sağlıklı yürütülmesini etkileyebileceğini değerlendirdi. Bu nedenle LGS’nin 13 Haziran Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.





Açıklamada, öğrencilerin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi ve sınavın güvenli koşullarda uygulanması için sürecin Bakanlık tarafından yürütüleceği ifade edildi.