TAKVİM BELLİ OLDU: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler? CTE personel alımı ve icra kâtibi kontenjanları

Son dakika Adalet Bakanlığı personel alımı için beklenen takvim netleşti. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel alınacak; başvurular 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında hangi kadrolara ne kadar alım yapılacak? Kontenjan dağılımların nasıl? İşte Adalet personeli alımına yönelik tüm detaylar.

1 /6 Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında 15 bin yeni personel istihdam edilecek. Başvurular 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.



2 /6 Adalet Bakanlığı personel alımı için takvim belli oldu

Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin yeni personel alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alıma ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.

Gürlek, yeni personelin göreve başlamasıyla adalet hizmetlerinin hızının ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Gürlek, açıklamasında “Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz” ifadelerini kullandı.



3 /6 Kontenjan dağılımı açıklandı

Açıklanan kontenjan dağılımına göre alımlar adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile icra daireleri için yapılacak.

8 bin personel adliyelerde görevlendirilecek.

6 bin 100 personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.

900 kişi icra dairelerinde icra kâtibi olarak görev yapacak.

4 /6 Başvurular 7 Haziran’da başlayacak

Personel alımına ilişkin ilan detayları 6 Haziran 2026’da Resmî Gazete’de ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Adaylar başvurularını 7 Haziran ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapabilecek.

5 /6 Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek adalet teşkilatına katılacak adaylara başarı diledi. Gürlek, açıklamasını “Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun” ifadeleriyle tamamladı.