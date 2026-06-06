Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEİK özel sektörün dünyaya açılan kapısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomi ilişkilerle lokomotif görevi gören DEİK'imizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sene 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde görev almış bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirme çabasında olduk.

'Küresel alanda daha güçlü olacağız'

Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. İhtilaflar yerine müştereklere odaklandık. Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk.

Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın birçok noktasında kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik.

Küresel alanda daha güçlü olacağız.

2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi.

'Büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz'

2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz.

Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır.