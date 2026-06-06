Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEİK özel sektörün dünyaya açılan kapısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEİK özel sektörün dünyaya açılan kapısı

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
14:446/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşuyor. 'DEİK özel sektörün dünyaya açılan kapısı' diyen Erdoğan, "Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın birçok noktasında kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik" açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Enflasyonda düşük rakamları yakalayacağız. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

1985 yılından beri özel sektörümüzün dış ekonomi ilişkilerle lokomotif görevi gören DEİK'imizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sene 41. yaşını kutlayan DEİK'e 41 kere maşallah diyorum. Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde görev almış bu ülkenin kalkınmasına omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Başarılarıyla ilham veren, yeni yolları açan, değer üreten büyük ustalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. Tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştirme çabasında olduk.

'Küresel alanda daha güçlü olacağız'

Dış politikada ön yargılarla hareket etmedik. İhtilaflar yerine müştereklere odaklandık. Tüm ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde geliştirmenin çabasında olduk.

Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce ihmal edilmiş coğrafyalarla ilişkimizde yeni açılımlara imza attık. Dünyanın birçok noktasında kültürel ve ekonomik münasebetlerimizi güçlendirdik.

Küresel alanda daha güçlü olacağız.

2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi.

'Büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz'

2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz.

Küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır.

Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır.
#DEİK 39. Genel Kurulu
#Ustalara Saygı Ödül Töreni
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı? FB başkan adayları kimler? Aziz Yıldırım, Hakan Safi oy oranları belli oldu mu?