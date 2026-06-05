Venezuela - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri belli oldu

Venezuela Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sınavında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından performansı merak edilen millilerin mücadelede nasıl bir oyun sergileyeceği araştırılırken, maçın tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve Dünya Kupası fikstürü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Venezuela Türkiye hazırlık maçına dair son gelişmeler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

1 /7 Venezuela Türkiye maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın son hazırlık sınavı olacak. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor.

2 /7 Venezuela Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Venezuela Türkiye maçı, 7 Haziran Pazar günü saat 01.00’de oynanacak. A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında aldığı galibiyetin ardından bu kez Venezuela karşısında sahaya çıkacak.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık niteliği taşıyan mücadele, milli takımın turnuva öncesindeki performansını görmek açısından önem taşıyor.

3 /7 Venezuela Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçla ilgili öne çıkan bilgiler şöyle:

Maç: Venezuela - Türkiye Tarih: 7 Haziran Pazar Saat: 01.00 Yayın: ATV Organizasyon: Dünya Kupası hazırlık maçı

4 /7 A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimi

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.

Türkiye, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. Maç takvimi şu şekilde:

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye | 07.00 TSİ 20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay | 06.00 TSİ 26 Haziran 2026: Türkiye - ABD | 05.00 TSİ

5 /7 A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda kaleci, defans, orta saha ve forvet hattında Türkiye’den ve Avrupa liglerinden birçok oyuncu yer alıyor.

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

6 /7 Turnuva öncesi son prova

A Milli Takım, Venezuela karşılaşmasıyla Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecini tamamlamaya hazırlanıyor. Mücadele, hem teknik heyetin kadro tercihleri hem de oyuncuların turnuva öncesi form durumu açısından takip edilecek.