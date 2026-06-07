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KPSS’ye hazırlanan adaylar için 2026 tarihleri netleşti

KPSS’ye hazırlanan adaylar için 2026 tarihleri netleşti

22:087/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri belli oldu
2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri belli oldu

2026 KPSS sınav takvimi, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına hazırlanan adaylar için netleşti. Başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama takvimi belli olurken, memur olmak isteyen adaylar için kritik süreç temmuz ayında başlayıp kasım ayına kadar devam edecek.

2026 KPSS sınav takvimi kapsamında lise, ön lisans, lisans ve DHBT oturumlarının başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Adaylar için başvuru süreçleri temmuz ayında başlayacak ve kasım ayına kadar farklı oturumlarla devam edecek.

2026 KPSS sınav takvimi açıklandı

2026 KPSS sınav takvimi, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne girecek adaylar için netleşti. Kamu Personel Seçme Sınavı’na hazırlanan adaylar, başvuru işlemlerini oturum türüne göre belirlenen tarihler arasında tamamlayabilecek.

Takvime göre ilk başvuru süreci KPSS Lisans oturumlarıyla başlayacak. Ortaöğretim, ön lisans ve DHBT oturumları ise ayrı tarihlerde uygulanacak.

KPSS lisans başvuru, sınav ve sonuç tarihi

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Lisans düzeyinde sınava girecek adaylar bu tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise iki gün sürecek şekilde planlandı.

KPSS Lisans başvuru tarihi: 1-13 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. gün oturumu: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. gün oturumu: 13 Eylül 2026

Sonuç açıklama tarihi: 7 Ekim 2026

KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026’da başlayacak. Başvuru süreci 10 Ağustos 2026’ya kadar devam edecek.

Ön lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının 30 Ekim 2026’da adayların erişimine açılması planlanıyor.

KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos 2026’da başlayacak. Adaylar 8 Eylül 2026’ya kadar başvuru yapabilecek.

Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026’de ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026’da açıklanacak.

KPSS DHBT başvuru ve sınav tarihi

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. DHBT’ye katılacak adaylar başvurularını bu süreçte tamamlayabilecek.

DHBT sınavı 1 Kasım 2026’da yapılacak. Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

2026 KPSS takviminde öne çıkan tarihler

2026 KPSS süreci temmuz ayında lisans başvurularıyla başlayacak. Sınavlar eylül, ekim ve kasım aylarına yayılan oturumlarla tamamlanacak.

Adayların başvuru tarihlerini, sınav günlerini ve sonuç açıklama takvimini oturum türüne göre takip etmesi gerekiyor.

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