2026 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı hariç toplam 17 adet bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlıklar, ülkenin iç ve dış politikalarından ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede görev yürütmektedir.