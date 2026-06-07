Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bağlı kaç bakanlık vardır?
SORU: Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bağlı kaç bakanlık vardır?
CEVAP: C: 17
A: 9
B: 13
C: 17
D: 21
2026 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı hariç toplam 17 adet bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlıklar, ülkenin iç ve dış politikalarından ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede görev yürütmektedir.
Kabine yapısını oluşturan 17 bakanlık şunlardır:
- Adalet Bakanlığı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Millî Eğitim Bakanlığı
- Millî Savunma Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Tarım ve Orman Bakanlığı
- Ticaret Bakanlığı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı