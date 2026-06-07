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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bağlı kaç bakanlık vardır?

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bağlı kaç bakanlık vardır?

22:247/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bağlı kaç bakanlık vardır?

SORU: Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bağlı kaç bakanlık vardır?

CEVAP: C: 17

A: 9

B: 13

C: 17

D: 21

2026 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı hariç toplam 17 adet bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlıklar, ülkenin iç ve dış politikalarından ekonomiye, eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede görev yürütmektedir.

Mevcut Bakanlıkların Listesi

Kabine yapısını oluşturan 17 bakanlık şunlardır:

  1. Adalet Bakanlığı
  2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  5. Dışişleri Bakanlığı
  6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  7. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  8. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  9. İçişleri Bakanlığı
  10. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  11. Millî Eğitim Bakanlığı
  12. Millî Savunma Bakanlığı
  13. Sağlık Bakanlığı
  14. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  15. Tarım ve Orman Bakanlığı
  16. Ticaret Bakanlığı
  17. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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