Temmuz emekli maaş zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği süreçte mayıs enflasyonu açıklandı. TÜİK verileriyle 5 aylık enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler en düşük emekli maaşı için yapılabilecek ek düzenlemeye ve haziran enflasyonuyla kesinleşecek nihai zam oranına çevrildi.
Temmuz emekli maaş zammı için belirleyici olacak mayıs enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mayısta enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 oldu.
Mayıs enflasyonu açıklandı
Temmuz emekli maaş zammı için beklenen mayıs ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklandı. Verilere göre enflasyon mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verileriyle kesinleşecek. Mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte hesaplamalarda 5 aylık tablo büyük ölçüde ortaya çıkmış oldu.
5 aylık enflasyon farkında tablo belirginleşti
Ocak-nisan dönemine ilişkin enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayında açıklanan yüzde 1,71’lik aylık enflasyonla birlikte temmuz zammı için haziran verisi beklenmeye başlandı.
Temmuz zammına ilişkin süreçte öne çıkan veriler şöyle:
- Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olmuştu.
- Ocak-nisan döneminde 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlenmişti.
- Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 oldu.
- Nihai zam oranı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.
En düşük emekli maaşı için zam senaryoları
En düşük emekli maaşına ek düzenleme yapılıp yapılmayacağı emeklilerin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut hesaplamalarda 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olacak ancak taban aylık için ayrıca bir düzenleme yapılması halinde tablo değişebilecek.
Zam senaryolarına göre en düşük emekli maaşı için öne çıkan tahminler şöyle:
- Yüzde 15 zam senaryosunda yaklaşık 23 bin TL ve üzeri
- Yüzde 20 zam senaryosunda yaklaşık 24 bin TL ve üzeri
- Yüzde 25 zam senaryosunda yaklaşık 25 bin TL ve üzeri
Memur ve memur emeklileri de haziran verisini bekliyor
Memur ve memur emeklileri için temmuz artışında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı dikkate alınıyor. Bu nedenle mayıs verisi, memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için oluşacak farkın daha net görülmesini sağladı.
Kesin oran ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmiş olacak.