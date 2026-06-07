En düşük emekli maaşı için zam senaryoları





En düşük emekli maaşına ek düzenleme yapılıp yapılmayacağı emeklilerin en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut hesaplamalarda 6 aylık enflasyon farkı belirleyici olacak ancak taban aylık için ayrıca bir düzenleme yapılması halinde tablo değişebilecek.





Zam senaryolarına göre en düşük emekli maaşı için öne çıkan tahminler şöyle:



