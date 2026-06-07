Okullar ne zaman kapanacak 2026? MEB karne günü ve yaz tatili tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. “Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün verilecek?” sorularının yanıtı MEB takvimiyle netleşirken, öğrencilerin yaz tatiline çıkacağı tarih de belli oldu.
2025-2026 eğitim öğretim yılında okulların kapanacağı tarih belli oldu. MEB çalışma takvimine göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala “okullar ne zaman kapanacak?” sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. MEB çalışma takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkacak. Böylece yıl boyunca devam eden ders ve sınav süreci, karne dağıtımıyla sona erecek.
Karneler hangi gün dağıtılacak?
Karneler, okulların kapanacağı gün olan 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına giderek karnelerini alacak.
Okullardaki karne dağıtım törenleri genellikle 10.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılıyor. Ancak dağıtım saati okul yönetimlerinin planlamasına göre değişebiliyor.
2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?
Yaz tatili, karnelerin dağıtılmasının ardından 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 ay sürecek tatil dönemi için hazırlık yapacak.
Öne çıkan bilgiler şöyle:
- Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
- Karne dağıtım tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
- Karne dağıtım saati: Genellikle 10.00-11.00 arası
- Tatil başlangıcı: Karnelerin dağıtılmasının ardından
2025-2026 eğitim öğretim yılı, karne dağıtımıyla birlikte tamamlanacak. Öğrenciler ve veliler, okul yönetimlerinden yapılacak saat duyurularını takip ederek karne programına göre hareket edebilecek.