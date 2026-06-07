Okullar ne zaman kapanacak 2026? MEB karne günü ve yaz tatili tarihi

Okullar ne zaman kapanacak?





2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala “okullar ne zaman kapanacak?” sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. MEB çalışma takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.





İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkacak. Böylece yıl boyunca devam eden ders ve sınav süreci, karne dağıtımıyla sona erecek.