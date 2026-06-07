Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve KPSS puanı detayları

Adalet Bakanlığı personel alımı için 15 bin kişilik başvuru süreci başladı. Zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi, destek personeli, güvenlik görevlisi, psikolog ve hemşire kadrolarına yapılacak alımlarda başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak; adaylar başvuru şartları, KPSS puan türleri, kadro dağılımı ve son başvuru tarihine ilişkin detayları merak ediyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci başladı. Bakanlık bünyesinde 15 bin personel istihdam edilecek; başvurular 22 Haziran 2026’ya kadar elektronik ortamda alınacak.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin personel alınacak. Başvurular 7 Haziran 2026’da başladı ve 22 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak tamamlayabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Kadro dağılımı belli oldu
Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personel için açıklanan kadro dağılımında en yüksek kontenjan zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarına ayrıldı.
Zabıt kâtibi: 5.259
İnfaz koruma memuru: 4.508
Destek personeli: 1.300
Mübaşir: 1.041
İcra kâtibi: 900
Koruma ve güvenlik görevlisi: 524
Psikolog: 410
Teknisyen ve tekniker: 322
Büro personeli: 316
Hemşire: 286
Sosyal çalışmacı: 90
Bu kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjanın ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında dağıtılacağı belirtildi.
Başvuru şartları neler?
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;
-Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,
-Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
h) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;
-Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
KPSS puan şartı aranacak
Başvurularda 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı puanları dikkate alınacak. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türleri esas alınacak.
Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60 puan şartı bulunuyor. Destek personeli şoför, aşçı ve hizmetli pozisyonları ile psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarında ise en az 70 puan şartı aranacak.
Son başvuru tarihi 22 Haziran
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sistemde başvurularının alınıp alınmadığını kontrol etmesi gerekiyor.