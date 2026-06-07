Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları, kadro dağılımı ve KPSS puanı detayları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?





Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin personel alınacak. Başvurular 7 Haziran 2026’da başladı ve 22 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.





Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yaparak tamamlayabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



