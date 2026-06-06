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Aziz Yıldırım gizli operasyonla masaya oturdu: Fenerbahçe'nin yeni golcü adayına servet!

Aziz Yıldırım gizli operasyonla masaya oturdu: Fenerbahçe'nin yeni golcü adayına servet!

10:186/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kadıköy'de tüm hızıyla devam ederken, başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer kulislerinden spor gündemini sallayacak dev bir iddia sızdı. Dün katıldığı canlı yayında "2 santrafor hazır, görüşmeler sürüyor" diyen Yıldırım'ın, herkesin bildiği isimlerin dışında çok gizli bir dünya yıldızıyla daha temasta olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin yarın yapılacak seçimi öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım dün yaptığı açıklamada "2 santraforla görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.


Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund'un santrforu Serhou Guirassy ve Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin transferlerinde önemli bir mesafe kat ettiği öne sürüldü.


Yıldırım, katıldığı bir programda "Guirassy ve Muriqi çok konuşuluyor" yorumunu üzerine "Başka da var" yanıtını vermiş ve 3. bir golcüyle de temasta olduğunu belirtmişti.


Sarı lacivertli kulübün başkan adayının "Başka da var" diyerek işaret ettiği 3. ismin ise Dusan Vlahovic olduğu iddia edildi.


Yıldırım, katıldığı bir programda "Guirassy ve Muriqi çok konuşuluyor" yorumunu üzerine "Başka da var" yanıtını vermiş ve 3. bir golcüyle de temasta olduğunu belirtmişti.


Sarı lacivertli kulübün başkan adayının "Başka da var" diyerek işaret ettiği 3. ismin ise Dusan Vlahovic olduğu iddia edildi.


Öte yandan Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan 26 yaşındaki futbolcunun, yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği belirtilirken, Vlahovic'e Chelsea'nin de ilgisinin olduğu öne sürüldü.


Dusan Vlahovic, geride kalan sezon 23 maçta forma giydi ve 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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