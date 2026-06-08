2026 Resmi Tatil Takvimi: Kaç Gün İzinle Ne Kadar Tatil Yapabilirsiniz?

Nisan ve Mayıs: "Tatil" Ayları Geliyor!

2026'nın bahar dönemi adeta izin kullanma sanatı gerektiriyor. Özellikle Mayıs ayı, ark arkaya gelen tatillerle dolu.





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe): Cuma gününü bağlayarak 4 günlük bir kaçamak yapabilirsiniz.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Cuma): Kendiliğinden hafta sonuyla birleşen bu tatil, ekstra izin harcamadan 3 günlük net bir dinlenme sağlıyor.





19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Salı): Pazartesi gününü köprü izin olarak kullanarak 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.





Kurban Bayramı (26 - 30 Mayıs): Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Pazartesi ve salı sabahını izin alarak kapattığınızda, önündeki ve arkasındaki hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük kesintisiz bir Kurban Bayramı tatili sizi bekliyor olacak.





Stratejik İpucu: 19 Mayıs ile Kurban Bayramı arasında sadece birkaç iş günü bulunuyor. Yıllık izni bol olanlar, aradaki günleri kapatarak Mayıs ayının ikinci yarısını tamamen tatil ilan edebilirler!