2026 Resmi Tatil Takvimi: Kaç Gün İzinle Ne Kadar Tatil Yapabilirsiniz?

Tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayanlar ve seyahat rotalarını erkenden çizmek isteyenler için beklenen an geldi! 2026 resmi tatil takvimi, bu yıl çalışanların yüzünü fazlasıyla güldürecek cömert bir dağılıma sahip. Birkaç günlük akıllıca köprü izinleri kullanarak, az sayıda yıllık izinle upuzun tatiller organize etmeniz mümkün. Peki, 2026 yılında kaç gün resmi tatil var? Hangi bayram hangi güne denk geliyor? İşte seyahat ve dinlenme planlarınızı netleştirecek, ay ay detaylandırılmış 2026 resmi tatiller listesi ve tatil uzatma ipuçları!
2026 Resmi Tatil Günleri Tablosu
Zamanınızı en iyi şekilde planlayabilmeniz için 2026 yılının tüm resmi tatillerini tek bir tabloda topladık:
Tatil Adı 2026 Tarihi / Günleri Doğal Süresi Tatil Uzatma İpucu (Köprü İzni)
Yılbaşı 1 Ocak Perşembe 1 Gün Cuma günü 1 gün izin alarak 4 gün tatil
Ramazan Bayramı 19 - 22 Mart (Perşembe - Pazar) 3,5 Gün Hafta başından 3,5 gün izinle 9 gün tatil
23 Nisan Bayramı 23 Nisan Perşembe 1 Gün Cuma günü 1 gün izin alarak 4 gün tatil
1 Mayıs İşçi Bayramı 1 Mayıs Cuma 1 Gün Hafta sonuyla birleşiyor, net 3 gün tatil
19 Mayıs Bayramı 19 Mayıs Salı 1 Gün Pazartesi günü 1 gün izin alarak 4 gün tatil
Kurban Bayramı 26 - 30 Mayıs (Salı - Cumartesi) 4,5 Gün Pazartesi ve Salı sabahı izinle 9 gün tatil
15 Temmuz Demokrasi Günü 15 Temmuz Çarşamba 1 Gün Pazartesi-Salı izin alarak 5 gün tatil
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Pazar 1 Gün Hafta sonuna denk geliyor (Ek tatil yok)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 - 29 Ekim (Çarşamba - Perşembe) 1,5 Gün Cuma günü 1 gün izin alarak 5 gün tati
Ay Ay 2026 Resmi Tatilleri ve İzin Taktikleri
Ocak: Yılın İlk Uzun Hafta Sonu Fırsatı
1 Ocak Yılbaşı (Perşembe): 2026'nın ilk resmi tatili perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü (2 Ocak) için alacağınız 1 günlük yıllık izin, hafta sonuyla birleştiğinde size harika bir 4 günlük kış tatili fırsatı sunuyor. Kayak merkezleri veya sakin bir doğa oteli için şimdiden rezervasyon yapabilirsiniz.
Mart: Ramazan Bayramı ve Bahara Merhaba
Ramazan Bayramı (19 - 22 Mart): 19 Mart Perşembe günü Arife (yarım gün) ile başlayan bayram, pazar akşamı sona eriyor. Eğer pazartesi, salı ve çarşamba günlerini yıllık izninizden kullanabilirseniz, bu tatili 9 günlük dev bir bahar tatiline dönüştürebilirsiniz.
Nisan ve Mayıs: "Tatil" Ayları Geliyor!
2026'nın bahar dönemi adeta izin kullanma sanatı gerektiriyor. Özellikle Mayıs ayı, ark arkaya gelen tatillerle dolu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe): Cuma gününü bağlayarak 4 günlük bir kaçamak yapabilirsiniz.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Cuma): Kendiliğinden hafta sonuyla birleşen bu tatil, ekstra izin harcamadan 3 günlük net bir dinlenme sağlıyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Salı): Pazartesi gününü köprü izin olarak kullanarak 4 günlük bir tatil yaratabilirsiniz.
Kurban Bayramı (26 - 30 Mayıs): Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Pazartesi ve salı sabahını izin alarak kapattığınızda, önündeki ve arkasındaki hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük kesintisiz bir Kurban Bayramı tatili sizi bekliyor olacak.
Stratejik İpucu: 19 Mayıs ile Kurban Bayramı arasında sadece birkaç iş günü bulunuyor. Yıllık izni bol olanlar, aradaki günleri kapatarak Mayıs ayının ikinci yarısını tamamen tatil ilan edebilirler!
Temmuz ve Ağustos: Yaz Kaçamakları
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Çarşamba): Haftanın tam ortasına denk gelen bu tatili, pazartesi ve salı günlerini izin alarak hafta sonuyla bağlayabilir ve 5 günlük bir deniz tatili planlayabilirsiniz.
30 Ağustos Zafer Bayramı (Pazar): Maalesef 2026'da pazar gününe denk geldiği için çalışanlara ekstra bir iş günü tatili yaratmıyor.
Ekim: Cumhuriyet Coşkusu ve Sonbahar Rotası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Perşembe): 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmi tatil. Cuma gününü de (30 Ekim) yıllık izin listenize ekleyerek, çarşamba öğleden sonradan pazar akşamına kadar uzanan 5 günlük keyifli bir sonbahar tatili planı yapabilirsiniz.
2026 Resmi Tatil Planı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Erken Rezervasyon Avantajı: Mayıs ve Mart aylarındaki uzun bayram dönemlerinde otel ve uçak bileti fiyatları hızla yükselecektir. Planlarınızı erkenden netleştirmek bütçenizi korur.
Özel Sektörde Arife Günü Çalışmaları: Arife günleri (Ramazan ve Kurban Bayramı ile 28 Ekim) yasal olarak yarım gün resmi tatildir. Bu günlerde tam gün çalışan özel sektör çalışanlarının yarım gün için fazla mesai ücreti alma hakkı bulunur.
2026 yılındaki resmi tatillerin büyük çoğunluğunun hafta içine ve özellikle salı/perşembe günlerine denk gelmesi, az izinle çok dinlenmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Şimdiden iyi tatiller!