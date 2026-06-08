Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 8 Haziran 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

1 /7 Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

2 /7 İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

3 /7 İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.97 TL Motorin: 66.33 TL LPG: 31.99 TL

4 /7 İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.82 TL Motorin: 66.20 TL LPG: 31.39 TL

5 /7 Ankara:

Benzin: 63.92 TL Motorin: 67.45 TL LPG: 31.97 TL

6 /7 İzmir:

Benzin: 64.20 TL Motorin: 67.72 TL LPG: 31.79 TL