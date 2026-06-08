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Benzin ve motorin fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

09:418/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 8 Haziran 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?


Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

İstanbul Avrupa Yakası:


Benzin: 62.97 TL

Motorin: 66.33 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:


Benzin: 62.82 TL

Motorin: 66.20 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:


Benzin: 63.92 TL

Motorin: 67.45 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:


Benzin: 64.20 TL

Motorin: 67.72 TL

LPG: 31.79 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Orta Doğu’da devam eden çatışma ve Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik tıkanıklık Brent petrol üzerindeki baskısını sürdürüyor. Saudi Aramco ve Morgan Stanley, çatışmaların devam etmesi halinde sevkiyat aksaklıklarının uzun süreceğini petrol piyasasında arz sıkışıklığının derinleşebileceği ve fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

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Benzin ve motorin fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları