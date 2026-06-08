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Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem

03:228/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Burias Adası'nın 24 kilometre güneybatı açığı olan 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak belirledi.

Depremin ardından bölgede ve çevrede dev dalga riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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