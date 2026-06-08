Avrasya Tüneli'ne akan su deniz suyu mu?

Avrasya Tüneli Avrupa yönünde kaza meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden suların yola aktığı görülüyor. Diğer yandan bir süre kapalı kalan tünel saat 09.00 itibariyle trafiğe açıldı. Sabah saatlerinde Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili İstanbul Valiliği X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.