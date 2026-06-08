Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Bursa’da toplam 2 bin 200 konutun satışa sunulması beklenirken, 2+1 konutların 3 milyon 300 bin TL, 3+1 konutların ise 3 milyon 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Büyükorhan ve Gemlik dahil çok sayıda ilçede açık satış kampanyası mevcut. TOKİ kurasız konut satışı Bursa’da nerede hangi ilçede var?

1 /9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Peki TOKİ kurasız konut satışı Bursa’da var mı, nerede hangi ilçede var?

2 /9 Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

3 /9 TOKİ kurasız konut satışı Bursa’da nerede hangi ilçede var?

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6 /9 TOKİ 20 bin kurasız konut satışı başvurusu ne zaman başlayacak? TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

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