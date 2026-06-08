Yükseköğrenim hayatına yarıda bırakmak zorunda kalan milyonlarca gencin gözü kulağı son dönemde tamamen Ankara'ya çevrilmiş durumda. Özellikle eğitim hakkına yeniden kavuşmak isteyenlerin yakından takip ettiği öğrenci affı, en çok merak edilen konular arasına. Eğitimlerini tamamlayarak diplomalı bir geleceğe adım atmayı hedefleyen vatandaşlar, üniversite öğrenci affı düzenlemesi Meclis gündemine ne zaman gelecek sorusuna kilitlenmiş vaziyette. Kulislerde yasa teklifinin detayları konuşulurken, en büyük merak konusu ise öğrenci affı ne zaman çıkacak ve bu haktan tam olarak kimler yararlanacak soruları etrafında şekilleniyor. Meclis’ten gelecek resmi açıklamalar ve kapsam detayları netleştikçe, akademik kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen adaylar için yepyeni bir sayfa açılmış olacak.