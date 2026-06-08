Buca Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde?

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet” ve “zimmet”soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duman, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki Buca belediyesi meclis üyesi dağılım, çoğunluk kimde, hangi partide?

1 /13 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Görkem Duman, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Peki İzmir Buca Belediyesi meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunluk kimde, hangi partide?

2 /13 İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. İşte CHP Buca Belediyesi meclis üyesi dağılımı:

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8 /13 AK Parti Buca Belediyesi meclis üyesi dağılımı

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12 /13 MHP Buca Belediyesi meclis üyeleri