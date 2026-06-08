Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veliyi karne heyecanı sardı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler, dönem sonu notlarının ve devamsızlıkların kontrol edildiği e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne (VBS) çevrildi. Arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında ise "e-Okul ne zaman kapanacak?" ve "Öğretmenlerin not girişi ne zaman bitiyor?" soruları geliyor. Peki, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre e-Okul VBS sistemi bu yıl ne zaman kapanıyor? Karne gününe kadar e-Okul açık kalacak mı? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği tüm detaylar...

1 /11 e-Okul Kapanacak mı? e-Okul VBS Tamamen Kapanıyor mu? Geçmiş yıllardaki uygulamalardan dolayı pek çok kişi karne haftasında e-Okul sisteminin tamamen erişime kapatılacağını düşünüyor. Ancak e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilerin ve velilerin erişimine tamamen kapanmamaktadır.

2 /11 Öğrenciler, karne gününde ve hatta yaz tatili boyunca da devamsızlık bilgilerini, geçmiş dönem notlarını ve sınav sonuçlarını sistem üzerinden kesintisiz olarak kontrol edebilirler. Halk arasında "e-Okul kapanıyor" ifadesi, aslında öğretmenlerin sisteme not ve devamsızlık girişi yapmasının sona ermesi anlamına gelmektedir.

3 /11 2026 e-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanacak? Öğretmenlerin sınav notlarını, sözlü notlarını ve son hafta devamsızlıklarını sisteme girmesi için belirlenen süre karne gününden birkaç gün önce sona erer. Okullardaki karne basım işlemlerinin yetişmesi ve idari süreçlerin aksamaması için sistem öğretmen girişlerine kapatılır.

4 /11 MEB Karne Günü: MEB takvimine göre bu dönem karneler 16 Ocak Cuma günü dağıtılacaktır.





5 /11 MEB Karne Günü MEB takvimine göre bu dönem karneler 16 Ocak Cuma günü dağıtılacaktır.

e-Okul Not Girişi Son Gün: Karnelerin basım süreci göz önüne alındığında, e-Okul not giriş ekranının 13 Ocak Salı veya 14 Ocak Çarşamba günü itibarıyla öğretmenlere büyük oranda kapatılması beklenmektedir.

6 /11 e-Okul VBS Girişi Nasıl Yapılır? (Öğrenci ve Veli Giriş Ekranı) Sınav sonuçlarını, sözlü notlarını ve dönem sonu başarı belgesi (Takdir/Teşekkür) durumunu öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler, sisteme eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden kolayca giriş yapabilirler.

7 /11 1.Resmi Web Sitesini Ziyaret Edin: Adım 1.Tarayıcınızdan Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi adresi olan eokul.meb.gov.tr sitesine giriş yapın.

8 /11 2.Veli Bilgilendirme Sistemi'ni Seçin: Adım 2.Ana sayfada yer alan "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" butonuna tıklayın.

9 /11 3.Öğrenci Bilgilerini Girin: Adım 3.Açılan ekranda sizden istenen Öğrenci T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Okul Numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu yazarak "Giriş" yapın.

10 /11 4.Güvenlik Aşamasını Geçin: Adım 4.Sistem güvenliği için karşınıza gelen öğrencinin fotoğrafını seçme, doğum yılı veya nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe gibi doğrulama sorularını doğru yanıtlayarak sisteme erişin.