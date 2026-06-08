Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2. gününde başkanlık seçimi yapıldı. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde üyeler oylarını kullandı. Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkan seçildi. Yıldırım, toplam 17 bin 245 oy olarak sarı-lacivertli kulübün 35. başkanı oldu.
Fenerbahçe başkanı kim oldu?
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi.
Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından oy rekoru kırarak yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu. Zafer konuşmasında şampiyonluk sözü verdi. İşte seçime dair tüm gelişmeler ve bilgiler...
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy
Hakan Safi 9 bin 927 oy
HAKAN SAFİ: AZİZ BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimde resmi olmayan ilk sonuçların ardından açıklamada bulundu.
Hakan Safi şu sözleri dile getirdi:
"Yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum. Bize oy vermeyenler acaba nasıl bir Fenerbahçe istiyor? Zamanla çıkacak hepsi meydana. Oturup seyredeceğiz.
2926 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ!
3 Haziran 2018'deki seçimi kaybederek Fenerbahçe başkanlığından ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün (2926 gün) sonra geri döndü.
AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kongre üyelerine seslendi. Yıldırım açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz.
15 GÜN İÇİNDE YAPACAĞIZ
İçimizde ayrışarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yok ediyoruz, buna izin vermeyeceğiz. Sözümüz söz: şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse, bu 15 gün içinde yapacağız.
AZİZ YILDIRIM'DAN TRANSFER MESAJI
2018 yılında Ali Koç'a seçim kaybettikten 8 yıl sonra yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi geçerek yeniden başkan oldu. Yıldırım resmi olmayan sonuçların ardından ilk açıklamalarını yaptı. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları: "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz. Onlar da güzel tezahüratlar yaptı. İnşallah bu tezahüratları bu stadyumda hep birlikte yaparız ve şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin birlik olmaya ihtiyacı var." "Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Size minnettarım. Nihat Bey ve arkadaşları stadyumu büyütmek için çalışmalarına başlayacaklar."