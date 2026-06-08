AZİZ YILDIRIM'DAN TRANSFER MESAJI

2018 yılında Ali Koç'a seçim kaybettikten 8 yıl sonra yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Hakan Safi'yi geçerek yeniden başkan oldu. Yıldırım resmi olmayan sonuçların ardından ilk açıklamalarını yaptı. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları: "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık, kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz. Onlar da güzel tezahüratlar yaptı. İnşallah bu tezahüratları bu stadyumda hep birlikte yaparız ve şampiyon oluruz. Fenerbahçe'nin birlik olmaya ihtiyacı var." "Gerekli takviyeleri 15 gün içerisinde yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Size minnettarım. Nihat Bey ve arkadaşları stadyumu büyütmek için çalışmalarına başlayacaklar."