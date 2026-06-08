Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor: Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman, hangi branşta alım olacak?

Büro Personeli – Lisans (3 kişi – İstanbul)

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği kabul edilen bölümlerden en az dört yıllık lisans mezunu olmak şart. Ayrıca SMMM belgesi, muhasebe yazılımı bilgisi (Uyumsoft, Logo, Mikro vb.) ve mali işler alanında en az 3 yıl SGK hizmet dökümüyle belgelenmiş tecrübe aranıyor. KPSS türü: KPSSP3.

Büro Personeli – Ön Lisans (1 kişi – İstanbul)

Meslek yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü mezunu olmak gerekiyor. Silahlı ya da silahsız güvenlik kimlik kartı ve alanında en az 1 yıl tecrübe şart. KPSS türü: KPSSP93.

Tekniker (2 kişi – İstanbul)

Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümlerinden ön lisans mezunu olmak yeterli. Ek olarak geçerli B sınıfı sürücü belgesi ve yüksekte çalışmaya elverişli olmak şart. KPSS türü: KPSSP93.





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