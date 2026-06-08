Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor: Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman, hangi branşta alım olacak?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden daimi işçi statüsünde 27 personel alıyor. Bu kapsamda elektrik zabiti, mühendis, deniz trafik operatörü, büro personeli ve tekniker alınacak. İşte Kıyı emniyeti personel alımı başvuru şartları.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak. Elektrik Zabiti dışındaki tüm kadrolar için, İŞKUR ilanının son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Peki Kıyı Emniyeti işçi alımı hangi kadrolarda olacak, başvuru şartları neler?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
İlana göre toplam 7 farklı unvanda personel aranıyor:
Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları): 15 kişi
Elektrik Zabiti: 5 kişi
Büro Personeli (Memur): 4 kişi (3’ü lisans, 1’i ön lisans)
Tekniker: 2 kişi
Mühendis: 1 kişi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alımı İçin Başvurular Nasıl Yapılacak?
Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.
Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Öte yandan Türkiye İş Kurumunca, işçi alımı için yayımlanan söz konusu ilanlarda başvuruların 12 Haziran'a kadar yapılabileceği belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
Her kadronun eğitim ve özel şartları birbirinden farklı. Aşağıda unvan bazında şartlar özetlenmiştir.
Deniz Trafik Operatörü (15 kişi)
Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şart. Bunun yanı sıra:
Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak,
YDS’den en az 60 puan ya da denk kabul edilen bir yabancı dil belgesine sahip olmak (veya GASM Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 puan),
En az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesi bulunmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmamış olmak.
Bu kadrolara atanacak adaylar önce “Deniz Trafik Operatörü adayı” sıfatıyla işe başlatılacak. Görev başı eğitimini başarıyla tamamlayamayanların iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilecek. Görev yeri İstanbul veya Çanakkale.
Elektrik Zabiti (5 kişi)
Ön lisans mezunu olma yeterli; bölüm kısıtlaması yok. Özel şartlar:
Elektro-teknik zabiti yeterlilik belgesi,
Tüm güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalar (STCW vb.),
Elektro-teknik veya Elektrik Zabiti yeterliği ile en az 5 yıl elektrik hizmeti tecrübesi (bu sürenin en az 3 yılı deniz hizmeti olacak).
Bu kadro için KPSS şartı aranmıyor. Daha önce açılan 6 kişilik ilanda yeterli başvuru gelmediğinden Yönetmelik’in ilgili maddesi kapsamında KPSS şartı kaldırılmış.
Mühendis (1 kişi – İstanbul)
Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği lisans mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca:
Konuyla ilgili mevzuata hakim olmak,
MS Office ve AutoCAD ya da benzeri bir bilgisayar destekli tasarım programında çalışabilmek,
Analitik düşünme ve çözüm odaklı yaklaşım sergileyebilmek.
KPSS türü: KPSSP3. Görev yeri İstanbul.
Büro Personeli – Lisans (3 kişi – İstanbul)
Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği kabul edilen bölümlerden en az dört yıllık lisans mezunu olmak şart. Ayrıca SMMM belgesi, muhasebe yazılımı bilgisi (Uyumsoft, Logo, Mikro vb.) ve mali işler alanında en az 3 yıl SGK hizmet dökümüyle belgelenmiş tecrübe aranıyor. KPSS türü: KPSSP3.
Büro Personeli – Ön Lisans (1 kişi – İstanbul)
Meslek yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü mezunu olmak gerekiyor. Silahlı ya da silahsız güvenlik kimlik kartı ve alanında en az 1 yıl tecrübe şart. KPSS türü: KPSSP93.
Tekniker (2 kişi – İstanbul)
Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümlerinden ön lisans mezunu olmak yeterli. Ek olarak geçerli B sınıfı sürücü belgesi ve yüksekte çalışmaya elverişli olmak şart. KPSS türü: KPSSP93.
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