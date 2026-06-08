Real Madrid başkanı kim oldu? Florentino Perez mi Enrique Riquelme mi kazandı?

Real Madrid'de seçimli genel kurul gerçekleşti. Madrid devinde Floretino Perez'in karşısına tek rakip olarak Enrique Riquelme çıktı. Real Madrid'de yapılan başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Peki Florentino Perez ve Enrique Riquelme ne kadar oy aldı?

1 /4 Real Madrid Kulübü'nde merakla beklenen başkanlık seçimi tamamlandı. Mevcut başkan Florentino Perez, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.

2 /4 Real Madrid başkanı kim oldu? Seçimin kazananı bir kez daha Florentino Perez oldu. Perez, gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Enrique Riquelme’nin oy oranı yüzde 34.2’de kaldı.

3 /4 Florentino Perez, kazanması halinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'nun transfer edileceğini açıklamıştı.