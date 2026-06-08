Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Real Madrid başkanı kim oldu? Florentino Perez mi Enrique Riquelme mi kazandı?

Real Madrid başkanı kim oldu? Florentino Perez mi Enrique Riquelme mi kazandı?

09:558/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid'de seçimli genel kurul gerçekleşti. Madrid devinde Floretino Perez'in karşısına tek rakip olarak Enrique Riquelme çıktı. Real Madrid'de yapılan başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Peki Florentino Perez ve Enrique Riquelme ne kadar oy aldı?

Real Madrid Kulübü'nde merakla beklenen başkanlık seçimi tamamlandı. Mevcut başkan Florentino Perez, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.

Real Madrid başkanı kim oldu?

Seçimin kazananı bir kez daha Florentino Perez oldu. Perez, gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Enrique Riquelme’nin oy oranı yüzde 34.2’de kaldı.

Florentino Perez, kazanması halinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'nun transfer edileceğini açıklamıştı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, defans hattı için ise Ibrahima Konate'nin transfer edileceğini söylemişti.

#Real Madrid başkanı
#Florentino Perez
#Enrique Riquelme
#Real Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 8 Haziran Pazartesi hazırlık maç programı