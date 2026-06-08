Avrasya Tüneli Avrupa yönünde kaza meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden suların yola aktığı görülüyor. Peki, Avrasya Tüneli trafiğe açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte 8 Haziran Pazartesi Avrasya Tüneli'nde son durum.
Kontrolden Çıkan Araç Yangın Söndürme Ünitesine Çarptı
Çarpmanın etkisiyle tünel duvarında yer alan yangın söndürme sistemi ve itfaiye panosu ağır hasar aldı. Hasar gören ünitedeki musluğun patlamasıyla birlikte, tünel içerisine yüksek basınçlı su sızmaya başladı. Kısa sürede tünel zeminini kaplayan su birikintisi, sürücülerin ilerlemesini imkansız hale getirerek trafiği tamamen durdurdu.
İstanbul Valiliği Tüneldeki Suyun Deniz Suyu Olmadığını Açıkladı
Olayın ardından kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kazanın saat 08.00 sıralarında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, tüneli basan suyun deniz suyu ile bir ilgisinin bulunmadığı, yangın sistemindeki arıza nedeniyle şebeke suyunun sızdığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca sorunun çözümü için çalışmaların süratle devam ettiği aktarıldı.
Tünel Trafiğe Kapatılırken Sürücüler Alternatif Güzergahlara Yönlendirildi
Ekiplerin kazaya ve su sızıntısına müdahalesi sürerken, Avrasya Tüneli araç geçişine geçici olarak kapatıldı. Bölgeye sevk edilen tahliye ve temizlik ekipleri, tünel içindeki suyu boşaltmak amacıyla yoğun bir mesaiye başladı. Yetkililer, bu güzergahı kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına köprüler ve deniz yolu gibi alternatif rotaları tercih etmeleri hususunda uyarıda bulundu.
Avrasya Tüneli trafiğe açıldı mı?
Valilikten yapılan ek açıklamada ise tünelin trafiğe açıldığı bilgisi verilerek, "Avrasya Tüneli saat 09.00 itibariyle araç trafiğine yeniden açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.