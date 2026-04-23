Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazzeli kardeşlerinizi unutmayın' diyerek dünya çocuklarına seslendi: Savaşın bedelini çocuklar ödüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayramdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm devlet büyüklerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Ümidin, baharın, mutluluğun müjdesi ile dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum. Gelecek çocukların teması ile bu yıl 48. düzenlenen şenliklerin kendi evlatlarımızın yanı sıra aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafir için de hayırlı olmasını diliyorum.

23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür. Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.

"Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor"

Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor.

"Çocukların gözyaşlarını dindirmek için gayret ediyoruz"

Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun bütün bu acıları hüzünleri kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor acıları dindirmek çatışmaları durdurmak çocukların gözyaşlarını dindirmek için gayret ediyoruz.

Bütün çocuklar bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin en güzel eğitimi alsın istiyoruz. Biz çocuklar korkmadan uykuya dalsın bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak Asya'dan Afrika'ya tüm çocuklar için işitiyoruz.

Bu düşüncelerle geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve ayla öğretmenimizi rahmetle yad ediyor acılı ailelerine sabır tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum.

23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kere daha tebrik ederken ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi siz çocuklarımızdan rica ediyorum








