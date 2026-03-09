Milyonlarca vatandaşın gözü şimdi İstanbul'da gerçekleştirilecek çekilişe çevrildi. 29 Aralık'ta başlayan kura çekimleri Türkiye'nin farklı illerinde etap etap tamamlanırken süreçte dokuzuncu hafta geride kaldı. Peki, TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı? İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman 2026? İstanbul'da hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacak? 100 bin toplu konut projesi İstanbul ilçeleri.
Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut hedefiyle devam eden “Yüzyılın Konut Projesi”nde kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. İstanbul'a 100 bin konut planlanıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde TOKİ konutları yapılacak?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPILACAK?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda belirlenen bölgelerde yapılacağı ifade ediliyor.
Ancak projede yer alacak konutların ilçe bazındaki dağılımı henüz açıklanmış değil. Yetkililer tarafından yapılacak resmi duyurularla birlikte hangi ilçelerde kaç konut inşa edileceği de netlik kazanacak.
İstanbul'daki sosyal konut projesi, büyüklüğü ve kapsamı bakımından Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte on binlerce vatandaşın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor.
İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?
İstanbul'da gerçekleştirilecek sosyal konut kura çekilişi için tarih henüz netleşmemiş olsa da İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman 2026 sorusu başvuru yapan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Ankara'nın ardından büyük projelerden biri olan İstanbul için kura çekilişinin de ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.
İstanbul'daki 100 bin konut projesinin büyüklüğü nedeniyle kura çekilişinin geniş kapsamlı bir organizasyonla yapılması öngörülüyor. Bu nedenle resmi tarih duyurusu yapıldığında çekiliş sürecinin detayları ve yayınlanacağı platformlar da kamuoyuyla paylaşılacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?
Başvurularını tamamlayan adayların en çok merak ettiği konulardan biri de TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu mu? sorusu oluyor.
Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre İstanbul için başvuru değerlendirme süreci devam ediyor. Bu nedenle başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlere ilişkin resmi listeler henüz yayımlanmadı.
Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından:
Başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılma hakkı elde edecek.
Başvurusu reddedilen adaylar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kura sürecine dahil edilmeyecek.
Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listelerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru sahiplerinin sonuçları resmi platformlardan takip etmeleri önem taşıyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
