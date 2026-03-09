İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda belirlenen bölgelerde yapılacağı ifade ediliyor.

Ancak projede yer alacak konutların ilçe bazındaki dağılımı henüz açıklanmış değil. Yetkililer tarafından yapılacak resmi duyurularla birlikte hangi ilçelerde kaç konut inşa edileceği de netlik kazanacak.

İstanbul'daki sosyal konut projesi, büyüklüğü ve kapsamı bakımından Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte on binlerce vatandaşın uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor.







