Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM geçişleri bedava mı?

2026 Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca vatandaşın gündemindeki “Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?” sorusu yanıt buldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü belirli tarihler arasında ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise ücretli geçiş uygulamasını sürdürecek. Bayram boyunca Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ücretsiz toplu taşıma hizmeti de verilecek.
26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak.
Ücretsiz geçiş uygulanacak güzergahlar arasında İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yer alıyor.
Ücretli olmaya devam edecek güzergahlar
Yap-işlet-devret modeliyle işletilen bazı otoyol ve köprüler ise uygulama kapsamına dahil edilmedi. Buna göre aşağıdaki güzergahlarda ücret alınmaya devam edecek:
Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
Osmangazi Köprüsü
Avrasya Tüneli
Yetkililer tarafından yeni bir karar alınmaması halinde bu güzergahlarda bayram boyunca ücretli geçiş uygulaması sürecek.
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
Kurban Bayramı süresince bazı raylı sistem hatları ve belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar şu hatlarda ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Ayrıca belediyeler ile bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.