Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM geçişleri bedava mı?

Ücretli olmaya devam edecek güzergahlar





Yap-işlet-devret modeliyle işletilen bazı otoyol ve köprüler ise uygulama kapsamına dahil edilmedi. Buna göre aşağıdaki güzergahlarda ücret alınmaya devam edecek:





Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

Osmangazi Köprüsü

Avrasya Tüneli





Yetkililer tarafından yeni bir karar alınmaması halinde bu güzergahlarda bayram boyunca ücretli geçiş uygulaması sürecek.