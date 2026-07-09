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26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ve branş dağılımları

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ve branş dağılımları

18:59, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 19:01, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ve branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı adayların gündeminde yer alıyor. KPSS puanıyla ve mülakatsız yapılması planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuruların ne zaman başlayacağı, kimlerin başvurabileceği, branş kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzuna ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar henüz açıklanmadı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar henüz açıklanmadı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman?


Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kapsamında uzman doktor, doktor, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri kadrolarında sözleşmeli personel istihdam edilecek. Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan alıma ilişkin resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.


Yerleştirmelerin mülakat yapılmadan, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuru tarihleri, tercih koşulları ve kadrolara göre aranacak nitelikler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman?Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı kapsamında uzman doktor, doktor, ebe, hemşire, diyetisyen ve sağlık teknikeri kadrolarında sözleşmeli personel istihdam edilecek. Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan alıma ilişkin resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.Yerleştirmelerin mülakat yapılmadan, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvuru tarihleri, tercih koşulları ve kadrolara göre aranacak nitelikler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda açıklanacak.

Başvurular ÖSYM üzerinden yapılacak


Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyla başlayacak.


Adayların tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapması öngörülüyor. Kullanılacak KPSS puan türü, eğitim şartı, mezuniyet alanı ve diğer özel koşullar tercih kılavuzunda yer alacak.


Başvuru sürecine ilişkin henüz kesinleşmeyen başlıklar şöyle:


  • Tercihlerin başlayacağı ve sona ereceği tarihler
  • Kadrolar için geçerli olacak KPSS puan türleri
  • Eğitim ve mezuniyet şartları
  • Kontenjanların kurumlara ve illere göre dağılımı
  • Adaylarda aranacak genel ve özel nitelikler
Başvurular ÖSYM üzerinden yapılacakSağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyla başlayacak.Adayların tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapması öngörülüyor. Kullanılacak KPSS puan türü, eğitim şartı, mezuniyet alanı ve diğer özel koşullar tercih kılavuzunda yer alacak.Başvuru sürecine ilişkin henüz kesinleşmeyen başlıklar şöyle:Tercihlerin başlayacağı ve sona ereceği tarihlerKadrolar için geçerli olacak KPSS puan türleriEğitim ve mezuniyet şartlarıKontenjanların kurumlara ve illere göre dağılımıAdaylarda aranacak genel ve özel nitelikler

Başvuru şartları açıklandı mı?


Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek grupları için aranacak koşullar, resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla netleşecek.


Adayların başvuru yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki mezuniyet, puan türü ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekecek.

Başvuru şartları açıklandı mı?Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek grupları için aranacak koşullar, resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla netleşecek.Adayların başvuru yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki mezuniyet, puan türü ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekecek.

Branş ve kadro dağılımı


Yayımlanan kararda yer alan branş dağılımı şu şekilde sıralandı:


  • Uzman doktor: 22 bin 983
  • Doktor: 3 bin 652
  • Diyetisyen: 1
  • Ebe: 9
  • Hemşire: 2
  • Sağlık teknikeri: 25
Branş ve kadro dağılımıYayımlanan kararda yer alan branş dağılımı şu şekilde sıralandı:Uzman doktor: 22 bin 983Doktor: 3 bin 652Diyetisyen: 1Ebe: 9Hemşire: 2Sağlık teknikeri: 25

Başvuru takviminin yanı sıra tercihlerin nasıl yapılacağına ve adaylarda aranacak şartlara ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından kesinlik kazanacak.

Başvuru takviminin yanı sıra tercihlerin nasıl yapılacağına ve adaylarda aranacak şartlara ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından kesinlik kazanacak.
Başlıklar :sağlık bakanlığısağlık personeli alımıösymkamu personel alımı
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