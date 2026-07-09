26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları ve branş dağılımları

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR: Bugün hangi maçlar var? Fransa-Fas maçı saat kaçta hangi kanalda? Bugünkü Dünya Kupası ve Avrupa maçlarının programı

2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları bu akşam oynanacak Fransa-Fas maçıyla resmen başlıyor. 9 Temmuz Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı Fransa-Fas karşılaşmasıyla başlarken, Avrupa kupalarında da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu heyecanı yaşanacak. Peki bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi...