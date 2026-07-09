DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR: Bugün hangi maçlar var? Fransa-Fas maçı saat kaçta hangi kanalda? Bugünkü Dünya Kupası ve Avrupa maçlarının programı
2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları bu akşam oynanacak Fransa-Fas maçıyla resmen başlıyor. 9 Temmuz Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı Fransa-Fas karşılaşmasıyla başlarken, Avrupa kupalarında da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu heyecanı yaşanacak. Peki bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi...
9 Temmuz Perşembe günü futbol takviminde 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçları öne çıkıyor. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Fransa ile Fas, saat 23.00’te TRT 1 ekranlarında karşı karşıya gelecek.
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var sorusu, 9 Temmuz Perşembe futbol programıyla birlikte sporseverlerin gündeminde yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı başlarken, Avrupa kupalarında da 1. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından turnuvada son 8 takımın mücadelesi takip ediliyor. Günün programında Dünya Kupası çeyrek finalinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları bulunuyor.
Dünya Kupası’nda günün maçı Fransa-Fas
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde günün öne çıkan karşılaşması Fransa-Fas maçı olacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.
Günün ana programı şöyle:
- 23.00 | Fransa-Fas | Dünya Kupası çeyrek final | TRT 1
- UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu maçları
- UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları
9 Temmuz Perşembe maç programı
2026 Dünya Kupası çeyrek final
23.00 | Fransa-Fas | TRT 1
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu
17.00 | Atletic Club DEscaldes-Mornar Bar
19.00 | Dila Gori-Virtus
19.00 | Alashkert-Yelimay Semey
19.00 | Liepaja-Decic Tuzi
19.00 | Nomme JK Kalju-Linfield FC
19.00 | Hegelmann Litauen-Paide Linnameeskond
20.00 | Bohemians-St Josephs
20.00 | Dinamo Minsk-Sileks
20.00 | Marsaxlokk FC-Pyunik
20.00 | Velez Mostar-Milsami
20.15 | Mondorf-les-Bains-Dinamo Tbilisi
20.30 | Europa FC-KF Shkendija
20.30 | Caernarfon Town-FC Levadia
21.00 | Vllaznia Shkoder-Malisheva
21.30 | Glentoran FC-Rigas Skola
21.45 | NSI Runavik-Hamrun Spartans
21.45 | Petrovac-Zalgiris Vilnius
21.45 | Penybont-FC Santa Coloma
22.00 | Dinamo Tirana-FC Astana
22.00 | FK Sarajevo-Inter Turku
22.00 | Stjarnan-Vikingur Gota
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu
19.00 | Karabağ-Vestri
20.00 | Dynamo Kiev-Universitatea Cluj
20.00 | FC Sheriff-Aluminij
21.00 | Vojvodina-Ferencvaros
21.00 | CSKA Sofia-Derry City
21.00 | Hajduk Split-Zilina
Gözler çeyrek final etabında
Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalan son 8 takımın belli olmasıyla turnuvada final yolundaki eşleşmeler daha yakından takip ediliyor. 9 Temmuz Perşembe gününün en önemli randevusu Fransa ile Fas arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi olacak.
Avrupa kupalarında ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçlarıyla kulüp düzeyinde yeni sezonun eleme heyecanı devam edecek.
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