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DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR: Bugün hangi maçlar var? Fransa-Fas maçı saat kaçta hangi kanalda? Bugünkü Dünya Kupası ve Avrupa maçlarının programı

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR: Bugün hangi maçlar var? Fransa-Fas maçı saat kaçta hangi kanalda? Bugünkü Dünya Kupası ve Avrupa maçlarının programı

18:40, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR: Bugün hangi maçlar var? Fransa-Fas maçı saat kaçta hangi kanalda? Bugünkü Dünya Kupası ve Avrupa maçlarının programı

2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları bu akşam oynanacak Fransa-Fas maçıyla resmen başlıyor. 9 Temmuz Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı Fransa-Fas karşılaşmasıyla başlarken, Avrupa kupalarında da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu heyecanı yaşanacak. Peki bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi...

9 Temmuz Perşembe günü futbol takviminde 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçları öne çıkıyor. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Fransa ile Fas, saat 23.00’te TRT 1 ekranlarında karşı karşıya gelecek.

9 Temmuz Perşembe günü futbol takviminde 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finali ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçları öne çıkıyor. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Fransa ile Fas, saat 23.00’te TRT 1 ekranlarında karşı karşıya gelecek.

Bugün hangi maçlar var?


Bugün hangi maçlar var sorusu, 9 Temmuz Perşembe futbol programıyla birlikte sporseverlerin gündeminde yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı başlarken, Avrupa kupalarında da 1. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.


A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından turnuvada son 8 takımın mücadelesi takip ediliyor. Günün programında Dünya Kupası çeyrek finalinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları bulunuyor.

Bugün hangi maçlar var?Bugün hangi maçlar var sorusu, 9 Temmuz Perşembe futbol programıyla birlikte sporseverlerin gündeminde yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı başlarken, Avrupa kupalarında da 1. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından turnuvada son 8 takımın mücadelesi takip ediliyor. Günün programında Dünya Kupası çeyrek finalinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları bulunuyor.

Dünya Kupası’nda günün maçı Fransa-Fas


2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde günün öne çıkan karşılaşması Fransa-Fas maçı olacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.


Günün ana programı şöyle:


  • 23.00 | Fransa-Fas | Dünya Kupası çeyrek final | TRT 1
  • UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu maçları
  • UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları
Dünya Kupası’nda günün maçı Fransa-Fas2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde günün öne çıkan karşılaşması Fransa-Fas maçı olacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.Günün ana programı şöyle:23.00 | Fransa-Fas | Dünya Kupası çeyrek final | TRT 1UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu maçlarıUEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları

9 Temmuz Perşembe maç programı

2026 Dünya Kupası çeyrek final


23.00 | Fransa-Fas | TRT 1


UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu


17.00 | Atletic Club DEscaldes-Mornar Bar

19.00 | Dila Gori-Virtus

19.00 | Alashkert-Yelimay Semey

19.00 | Liepaja-Decic Tuzi

19.00 | Nomme JK Kalju-Linfield FC

19.00 | Hegelmann Litauen-Paide Linnameeskond

20.00 | Bohemians-St Josephs

20.00 | Dinamo Minsk-Sileks

20.00 | Marsaxlokk FC-Pyunik

20.00 | Velez Mostar-Milsami

20.15 | Mondorf-les-Bains-Dinamo Tbilisi

20.30 | Europa FC-KF Shkendija

20.30 | Caernarfon Town-FC Levadia

21.00 | Vllaznia Shkoder-Malisheva

21.30 | Glentoran FC-Rigas Skola

21.45 | NSI Runavik-Hamrun Spartans

21.45 | Petrovac-Zalgiris Vilnius

21.45 | Penybont-FC Santa Coloma

22.00 | Dinamo Tirana-FC Astana

22.00 | FK Sarajevo-Inter Turku

22.00 | Stjarnan-Vikingur Gota


UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu


19.00 | Karabağ-Vestri

20.00 | Dynamo Kiev-Universitatea Cluj

20.00 | FC Sheriff-Aluminij

21.00 | Vojvodina-Ferencvaros

21.00 | CSKA Sofia-Derry City

21.00 | Hajduk Split-Zilina

9 Temmuz Perşembe maç programı2026 Dünya Kupası çeyrek final23.00 | Fransa-Fas | TRT 1UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu17.00 | Atletic Club DEscaldes-Mornar Bar19.00 | Dila Gori-Virtus19.00 | Alashkert-Yelimay Semey19.00 | Liepaja-Decic Tuzi19.00 | Nomme JK Kalju-Linfield FC19.00 | Hegelmann Litauen-Paide Linnameeskond20.00 | Bohemians-St Josephs20.00 | Dinamo Minsk-Sileks20.00 | Marsaxlokk FC-Pyunik20.00 | Velez Mostar-Milsami20.15 | Mondorf-les-Bains-Dinamo Tbilisi20.30 | Europa FC-KF Shkendija20.30 | Caernarfon Town-FC Levadia21.00 | Vllaznia Shkoder-Malisheva21.30 | Glentoran FC-Rigas Skola21.45 | NSI Runavik-Hamrun Spartans21.45 | Petrovac-Zalgiris Vilnius21.45 | Penybont-FC Santa Coloma22.00 | Dinamo Tirana-FC Astana22.00 | FK Sarajevo-Inter Turku22.00 | Stjarnan-Vikingur GotaUEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu19.00 | Karabağ-Vestri20.00 | Dynamo Kiev-Universitatea Cluj20.00 | FC Sheriff-Aluminij21.00 | Vojvodina-Ferencvaros21.00 | CSKA Sofia-Derry City21.00 | Hajduk Split-Zilina

Gözler çeyrek final etabında


Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalan son 8 takımın belli olmasıyla turnuvada final yolundaki eşleşmeler daha yakından takip ediliyor. 9 Temmuz Perşembe gününün en önemli randevusu Fransa ile Fas arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi olacak.


Avrupa kupalarında ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçlarıyla kulüp düzeyinde yeni sezonun eleme heyecanı devam edecek.

Gözler çeyrek final etabındaDünya Kupası’nda çeyrek finale kalan son 8 takımın belli olmasıyla turnuvada final yolundaki eşleşmeler daha yakından takip ediliyor. 9 Temmuz Perşembe gününün en önemli randevusu Fransa ile Fas arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi olacak.Avrupa kupalarında ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçlarıyla kulüp düzeyinde yeni sezonun eleme heyecanı devam edecek.
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