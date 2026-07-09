Türkiye LGS 2026 sonuçları başarı sıralaması 2026: LGS il ve genel başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olur?

LGS kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte adaylar, sınav puanlarını, Türkiye geneli ve il bazındaki yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte lise tercih sürecinin en önemli aşamalarından biri de başlamış olacak. Öğrenciler ve veliler, sonuç ekranına erişim sağlayarak tercih dönemine yön verecek başarı bilgilerini görüntüleyebilecek.