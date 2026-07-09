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SED yardımı ödemesi Temmuz 2026! Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 2026 ne kadar, kaç TL oldu?

SED yardımı ödemesi Temmuz 2026! Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 2026 ne kadar, kaç TL oldu?

16:10, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:10, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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SED yardımı ödemesi Temmuz 2026! Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 2026 ne kadar, kaç TL oldu?

Temmuz ayı maaş artışlarının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplandı. Memur maaş katsayısındaki güncellemenin ardından 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, engelli aylıkları ve diğer sosyal destek kalemlerinde yeni dönem başladı. Temmuz-Aralık 2026 döneminde geçerli olacak zamlı tutarların netleşmesiyle birlikte hak sahiplerinin alacağı ödemeler de belli oldu. Gözler şimdi güncellenen ödeme takvimine ve zamlı desteklerin hesaplara yatırılacağı tarihlere çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri sonrasında memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Bu değişiklik yalnızca memur maaşlarını değil, milyonlarca kişinin yararlandığı sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkiledi. Evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve memur katsayısına bağlı olarak hesaplanan diğer destek ödemeleri temmuz ayından itibaren zamlı olarak uygulanacak. Güncellenen rakamlarla birlikte sosyal yardım alan vatandaşların yeni ödeme tutarları netlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri sonrasında memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Bu değişiklik yalnızca memur maaşlarını değil, milyonlarca kişinin yararlandığı sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkiledi. Evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve memur katsayısına bağlı olarak hesaplanan diğer destek ödemeleri temmuz ayından itibaren zamlı olarak uygulanacak. Güncellenen rakamlarla birlikte sosyal yardım alan vatandaşların yeni ödeme tutarları netlik kazandı.

ZAM SED ÖDEMELERİNE DE YANSIDI

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplandı. Yeni tutarlar şöyle açıklandı:


  Okul öncesi: 7.848 TL

  İlköğretim: 11.226 TL

  Ortaöğretim: 11.975 TL

  Yükseköğrenim: 13.472 TL

ZAM SED ÖDEMELERİNE DE YANSIDISosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden hesaplandı. Yeni tutarlar şöyle açıklandı:&nbsp;&nbsp;Okul öncesi: 7.848 TL&nbsp;&nbsp;İlköğretim: 11.226 TL&nbsp;&nbsp;Ortaöğretim: 11.975 TL&nbsp;&nbsp;Yükseköğrenim: 13.472 TL

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı, engelli aylıkları ve diğer sosyal destek kalemleri yeni katsayıya göre yeniden hesaplandı. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni ödeme tutarları netlik kazandı. İşte kalem kalem sosyal destek ödemesi tutarları...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?Temmuz ayında memur maaş katsayısının güncellenmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı, engelli aylıkları ve diğer sosyal destek kalemleri yeni katsayıya göre yeniden hesaplandı. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni ödeme tutarları netlik kazandı. İşte kalem kalem sosyal destek ödemesi tutarları...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yanında bakımı yapılan tam bağımlı bireyler için ödenen evde bakım yardımı da Temmuz zammıyla birlikte yükseldi. Buna göre evde bakım maaşı 13.878 TL'den 15.756 TL'ye çıktı. Destekten yararlanan hak sahipleri, yeni tutarları Temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?Aile yanında bakımı yapılan tam bağımlı bireyler için ödenen evde bakım yardımı da Temmuz zammıyla birlikte yükseldi. Buna göre evde bakım maaşı 13.878 TL'den 15.756 TL'ye çıktı. Destekten yararlanan hak sahipleri, yeni tutarları Temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.

YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

65 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı da zamlanan sosyal destekler arasında yer aldı. Temmuz artışı sonrasında yaşlılık aylığı 6.393 TL'den 7.258 TL'ye yükseldi. Yeni ödeme tutarı ilgili dönem boyunca geçerli olacak.

YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?65 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı da zamlanan sosyal destekler arasında yer aldı. Temmuz artışı sonrasında yaşlılık aylığı 6.393 TL'den 7.258 TL'ye yükseldi. Yeni ödeme tutarı ilgili dönem boyunca geçerli olacak.

ENGELLİ AYLIKLARI KAÇ TL OLDU?

Yüzde 40-69 ve yüzde 70 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşlara ödenen engelli aylıkları da yeni katsayıya göre artırıldı. Böylece engelli bireylerin yararlandığı sosyal desteklerde de Temmuz ayı itibarıyla yeni ödeme dönemi başlamış oldu.

Engelli aylığı %70+ : 7.655 TL

Zamlı engelli aylığı: 8.690

ENGELLİ AYLIKLARI KAÇ TL OLDU?Yüzde 40-69 ve yüzde 70 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşlara ödenen engelli aylıkları da yeni katsayıya göre artırıldı. Böylece engelli bireylerin yararlandığı sosyal desteklerde de Temmuz ayı itibarıyla yeni ödeme dönemi başlamış oldu.Engelli aylığı %70+ : 7.655 TLZamlı engelli aylığı: 8.690
Başlıklar :sedSed Yardımı Ödemesisosyal destek
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