Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2026-2027 sezonu Süper Lig fikstür çekimi
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oynayacağı derbilerin tarihleri netleşti. Takvime göre, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde oynanacak. Sezonun 2. yarısındaki derbide ise Fenerbahçe ev sahipliği yapacak. İşte Süper Lig derbi maç tarihleri.
Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştiriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da aralarında yer aldığı toplam 18 takımın mücadele edeceği yeni sezonda, futbolseverlerin merakla beklediği derbi tarihleri ve ilk hafta karşılaşmaları da netleşmeye başlıyor. Fikstür çekimiyle birlikte takımların sezon planlaması şekillenirken, Süper Lig’de yeni sezon heyecanı da resmen başlamış oluyor.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı kaçıncı hafta oynanacak?
Yapılan fikstür çekimi ile birlikte derbi tarihleri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının oynanacağı tarih belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman?
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 6. haftada oynanacak.
Trabzonspor-Beşiktaş derbisisi ne zaman oynanacak?
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi Trabzon'da 8. haftada oynanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi hafta oyanacak?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak.
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