A101 aktüel kataloğu 9 Temmuz 2026! Ayaklı vantilatör, soğuk buharlı masaüstü fan, kamp çadırı, akülü çocuk arabası geldi
A101 market zincirinin merakla beklenen 9 Temmuz 2026 Aktüel Kataloğu yayınlandı ve bu hafta özellikle yaz sıcaklarına pratik çözümler sunan küçük ev aletleri ön plana çıkıyor. Aldın Aldın sloganıyla Perşembe günü raflarda yerini alacak fırsat ürünleri arasında, bunaltıcı günlerde ferahlık sağlayacak ayaklı vantilatör 999 TL, masa başında serinlemek isteyenler için soğuk buharlı masaüstü fan 499 TL ve alternatif olarak şarjlı masaüstü Fanı 199 TL cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Evde lezzetli atıştırmalıklar hazırlamayı sevenler için ise waffle makinesi 999 TL fiyat etiketiyle mutfak reyonundaki yerini almaya hazırlanıyor. Teknolojiden elektrikli bisikletlere, kamp malzemelerinden oto aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazede indirimlerin yer aldığı bu zengin katalog, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen binlerce tüketici için yine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte 9 Temmuz Perşembe A101 aktüel kataloğu.
A101 9 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. 9 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak katalogda yaz sezonuna yönelik birçok fırsat dikkat çekiyor. A101’de bu hafta televizyon modelleri, vantilatör ve buharlı el fanı çeşitleri, güneş kremi ürünleri, kamp sandalyesi, çadır, şişme yatak, bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet, küçük ev aletleri, beyaz eşya ve oto aksesuarları satışa sunulacak. Yaz tatili, piknik, ev yenileme ve serinleme ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin öne çıktığı A101 aktüel kataloğu, 9 Temmuz haftasında indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği kampanyalar arasında yer alıyor.
A101 9 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Samsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TL
Hi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TL
Samsung 50" QLED TV 28.999 TL
Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL
Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL
NOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TL
Piranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TL
Piranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TL
Piranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TL
Piranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TL
Piranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL
Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Revolt Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL
Midea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TL
Kiwi Waffle Makinesi 999 TL
English Home Çay Makinesi 1.599 TL
Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TL
Philips Buharlı Ütü 3.399 TL
Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TL
Ayaklı Vantilatör 999 TL
El Fanı 179 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Büyük Boy Dekoratif Saksı 219 TL
Orta Boy Dekoratif Saksı 159 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL
Solar Şarjlı El Feneri 399 TL
Şekilli Bahçe Dekoru 69,50 TL
Kiwi KT-8689 Termos 399 TL
Beatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TL
Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL
Oto Kauçuk Paspas 499 TL
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TL
TSUYOI KAZE Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TL
TSUYOI KAZE Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TL
Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL
11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TL
Piranha Motor Carplay 2.699 TL
5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TL
Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TL
Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TL
Motor Interkom 999 TL
Oto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TL
Araç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TL
Oto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TL
Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TL
Oto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL
Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TL
Gabby Oyuncak Bebek Evi 649 TL
Büyük Boy Su Tabancası 169 TL
Gabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TL
Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TL
Barbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TL
Oyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TL
Oyuncak Yazı Tahtası 149 TL
Paşabahçe Tereyağlık 109 TL
Paşabahçe Tereyağlık 475 cc 109 TL
Paşabahçe Bölmeli Tereyağlık 475 cc 109 TL
Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 19 cm 199 TL
Paşabahçe Generation Kase 3000 cc 109 TL
Paşabahçe Generation Oval Tabak 3'lü 16 cm 84,50 TL
LAV Cleo Kase 390 cc 44,50 TL
LAV Cleo Kase 620 cc 49,50 TL
LAV Novo Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL
Contalı Kare Saklama Kabı 300 ml 34,50 TL
Kristal Kase 4 L 79,50 TL
Kristal Erzak Kabı 1,5 L 69,50 TL
Kristal Erzak Kabı 700 ml 59,50 TL
Vip Ahmet Yumurta Saklama Kutusu 149 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 219 TL
Ahşap Standlı Lüsterli Borosilikat Yağlık Seti 2x1,1 L 429 TL
Ahşap Kapaklı Lüsterli Borosilikat Sürahi 1100 ml 229 TL
Manuel Kollu Rende 499 TL
Köfte Şekillendirici Kalıp 49,50 TL
Pipetli Lüsterli Borosilikat Mug 500 ml 279 TL
Borosilikat Çift Cidarlı Fincan 180 ml 119 TL
Manuel Doğrayıcı 700 ml 199 TL
Bıçak Çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) 125 TL
Cam Su Şişesi 1 L 69,50 TL
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.