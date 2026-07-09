Bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta oynanacak? Dünya Kupası çeyrek final maçı 9 Temmuz programı
Dünya Kupası’nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından turu geçen dört takım yarı finale yükselecek. Turnuvanın favori ekipleri arasında gösterilen Fransa ile dikkat çeken performansıyla öne çıkan Fas, bugün yarı final bileti için yeşil sahada ter dökecek. İşte 9 Temmuz Dünya Kupası çeyrek final maçı programı ile Süper Lig takımlarının hazırlık maçları.
Dünya Kupası'nda dev randevu. Dünya Kupası'nda heyecan, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek çeyrek final maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak bu kritik müsabakalarda, adlarını son dörde yazdırmak isteyen takımlar sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Bu zorlu turu başarıyla geçen dört ekip, şampiyonluk yolunda dev bir adım atarak yarı finale yükselme hakkı kazanacak. Turnuvanın en büyük iki favorisi arasında gösterilen Fransa ile Fas ise bugün, yarı final biletini kapabilmek adına yeşil sahada kozlarını paylaşacak ve izleyicilere nefes kesen bir futbol şöleni sunacak.
Bugün kimin maçı var?
23:00 Fransa - Fas FIFA 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final TRT 1
Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final maçları 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Bu turu geçen dört takım yarı finale yükselecek.
Yarın kimin maçı var?
16:00 SV Ried - Rams Başakşehir hazırlık maçı Yayın Yok
18:00 Beşiktaş - Mattersburg hazırlık maçı S Sport Plus
19:30 Widzew Lodz - Beşiktaş hazırlık maçı S Sport Plus
22:00 İspanya - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final TRT 1
Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?
Çeyrek final programı şöyle:
9 Temmuz Perşembe, TSİ 23.00: Fransa-Fas
10 Temmuz Cuma, TSİ 22.00: İspanya-Belçika
12 Temmuz Cumartesi, TSİ 00.00: İngiltere-Norveç
12 Temmuz Cumartesi, TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre
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