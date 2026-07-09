KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS merkezi atama hangi kurum ve kadrolarda var?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti. KPSS-2026/1 tercih kılavuzuna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak. Tercih ücreti ise 170 TL olarak açıklandı. KPSS merkezi atama tercih kılavuzu ve kadro dağılımı.
ÖSYM, KPSS merkezi yerleştirme tercih sürecini başlattı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2026/1) tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi. Adaylar, kamuda bulunan boş kontenjanlar için AİS ekranı üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bu kapsamda KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.
KPSS yerleştirme tercihleri nereden yapılacak?
Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.
Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.
Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır. Tercih işlemlerinin ilk günü itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar (8 Temmuz 1961 ve öncesi tarihte doğanlar) bu yerleştirme için tercih yapamayacaklardır.
KPSS atama şartları neler?
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilmektedir. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
ç) Kılavuzda yer alan “Memur” kadrolarını ve “Sözleşmeli Personel” pozisyonlarını tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
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