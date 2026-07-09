Kademeli Emeklilik Meclis'e Geldi mi, Torba Yasada Var mı? Kademeli Emeklilik Çıkacak mı? Son Durum Nedir?
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesinde 2026 yılı itibarıyla heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mevcut yasal mevzuata göre 2000-2008 yılları arasında işe başlayan SSK'lı çalışanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7000 ila 7200 prim günü şartına tabi bulunurken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarında prim gün şartı 9000 güne kadar çıkıyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, kademeli emeklilikte son durum nedir? sorusuna yanıt arıyor. Kademeli emeklilik ile esnaf ve memurların prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Peki kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, kimleri kapsayacak, şartlar neler olacak? Tüm detaylar haberde.
Kademeli emeklilik sisteminde, 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim günü ve yaş şartları esnetiliyor. Erken emeklilik çıkmak durumunda, bu kapsamdaki çalışanlar için belirlenen prim günleri ve emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli bir şekilde yükseliyor. Bu düzenlemenin, 2000-2008 arası sigortalı olan çalışanı etkileyecek.
Kademeli emeklilikte son durum gelişmesi var mı?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
Kademeli emeklilik çıkacak mı, emeklilik sistemi değişecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
Kademeli emeklilik teklifi Meclis'e verildi mi?
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi ve 8 Eylül 1999 - 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik imkanı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Akay, "Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" dedi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşların kademeli geçişle emekli olabilmesinin sağlanması ile prim gün ödeme sayısı 9000 olan esnaf ile memurların prim gün ödeme sayısının 7200’e düşürülmesi öngörüldü. Kanun teklifi hakkında bilgi veren Akay, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle, memur ve esnafların 9000 gün olan prim gün ödeme sayısının 7200’e düşülmesi ve 08.09.1999 ile 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olmuş vatandaşlarımızın kademeli geçişle emekli olabilmeleri için bu düzenleme önerilmiştir. Sunduğumuz kanun teklifi, eşitlik ilkesi doğrultusunda hazırlanmış ve tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Mihriban Uğurlu, kademeli emeklilik sistemine ilişkin talep ve çözüm önerilerini Elitaş’a iletti.
Kademeli erken emeklilik şartları neler?
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. A Haber'de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler?
20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler?
25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? Kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. A Haber’de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:
9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
2001 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
2002 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
2003 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
2004 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
2005 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
2006 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
2007 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
2008 sonrası sigorta girişli ne zaman emekli olacak?
2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.
Kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999 sonrası kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak" diyerek, bu konudaki beklentilerin boşa olmadığını vurguladı. Aynı koşullarda çalışan bireylerin, prim ve yaş farkıyla farklı muamelelere maruz kalmasının sistemdeki adaleti zedelediğini belirtti. Karakaş, EYT sürecinde yaşananları hatırlatarak, benzer bir gelişmenin kademeli emeklilik için de yaşanacağını ifade etti.
Kademeli emeklilik için net tarih de veren Karakaş, 2027 yılında yapılacak genel seçimlerin bu konuda belirleyici olacağını belirtti. Karakaş, şu an hükümetin gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim dönemine girildiğinde tekrar gündeme taşınacağını iddia etti.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu EMADDER talepleri
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim
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