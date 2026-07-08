Trump Türkiye’ye F-35 satışı hakkında ne dedi? Erdoğan ve Trump görüşmesinde F-35 ve savunma harcaması mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 satışı ve savunma harcamalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler ve “F-35’ler için karar vermeliyiz” sözü, zirve sonrası savunma sanayi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Trump, F-35 satışıyla ilgili soruya “Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var” yanıtını verdi.
Trump F-35 açıklaması yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump F-35 açıklaması kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “çok iyi bir müttefik” olarak nitelendirdi ve Türkiye ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyledi.
Trump, zirvenin başarılı geçtiğini belirterek, toplantı salonunda “büyük bir dostluk ve samimiyet” olduğunu ifade etti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Trump, “NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan harika biri, güçlü bir lider” dedi.
NATO’da savunma harcaması hedefi gündeme geldi
Trump, görüşmelerde NATO üyelerinin savunma harcamalarına ilişkin hedeflerin de ele alındığını söyledi. ABD Başkanı, “yüzde 5 savunma harcaması” hedefinin hızla yakalanması gerektiğini belirtti.
Trump’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
- NATO Zirvesi’nin başarılı tamamlandığını söyledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
- Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi “çok güçlü” olarak tanımladı.
- NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.
- F-35’ler konusunda karar verilmesi gerektiğini ifade etti.
Erdoğan’dan savunma sanayi engelleri mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise müttefik ülkeler arasında savunma sanayi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemelerin sürdüğünü söyledi. Erdoğan, bu engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti.
Trump, F-35 satışına ilişkin soruya verdiği yanıtta Türkiye’nin NATO içindeki askeri kapasitesine de dikkat çekti. “En büyük ikinci ordu” ifadesini kullanan Trump, F-35’ler için karar verilmesi gerektiğini söyledi.
Mevcut açıklamalara göre, NATO Zirvesi sonrasında Türkiye-ABD hattında savunma sanayi, F-35 süreci ve ittifak içi savunma harcamaları başlıkları öne çıktı.
CAATSA nedir?
ABD, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından Aralık 2020’de Türkiye’ye CAATSA yaptırımları uyguladı.
Bu yaptırımlar, S-400’ün F-35 ile birlikte kullanılması durumunda bu gizli uçağın hassas teknolojisinin ve NATO içindeki birlikte çalışabilirliğinin tehlikeye girebileceği yönündeki ABD’nin endişeleri nedeniyle Türkiye’nin 2019 yılında F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasından yaklaşık bir yıl sonra geldi.
Türkiye, S-400 alımının hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan egemen bir karar olduğunu sürekli olarak savunmuştur.
Türk yetkililer, ABD’nin güvenlik endişelerini reddetmiş ve daha önce S-400 ile F-35 sistemlerinin uyumluluğunu incelemek üzere ortak bir teknik komisyon kurulmasını önermişti.
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